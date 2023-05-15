Лукашенко подтвердил массовое падение российской авиации в Брянской области 15 мая, 18:55 Дым над городом Клинцы, где упал российский вертолет, 13 мая 2023 года (Фото:Ostorozhno Novosti/Handout via REUTERS)

Беларусские пропагандисты со ссылкой на диктатора Александра Лукашенко подтвердил, что в Брянской области на выходных упали «четыре воздушных судна».

Пропагандистский Telegram-канал Пул Первого опубликовал текстовую цитату Лукашенко о том, что армия в Беларуси находится в «повышенной готовности» после «событий рядом с нами… в Брянской области, когда были сбиты четыре воздушных судна». Государственное пропагандистское агентство Белта также сообщило, что готовность повысили до «степени номер один».



Видео дня

Читайте также: Беларусские пропагандисты показали Лукашенко с перебинтованной рукой

Страна-агрессор Россия официально подтвердила только крушение вертолета Ми-8. Кремлевские пропагандисты ТАСС также писали о крушении истребителя Су-34 со ссылкой на источник в экстренных службах. Издание Верстка писало, что вражеские федеральные каналы полностью проигнорировали четыре крушения.



13 мая в Брянской области упали сразу несколько вертолетов и самолетов ВС РФ. По данным СМИ и прокремлевских «военкоров», были сбиты два вертолета Ми-8 и два самолета. Предварительно, погибли все девять членов четырех экипажей.



Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что ударная группа из вертолетов и самолетов, разбившихся в Брянской области, летела атаковать управляемыми авиабомбами украинские населенные пункты на севере страны. По его мнению, к массовому падению российской авиации причастна ПВО страны-агрессора.