«Боеприпасов хватит на 10 лет войны». Принял ли Лукашенко решение вступить в войну своей армией и какой потенциал ВС Беларуси — интервью 12 декабря, 20:21 Эксклюзив НВ Белорусский диктатор Александр Лукашенко на саммите ОДКБ, 23 ноября 2022 года (Фото:Vahram Baghdasaryan/Photolure via REUTERS)

Александр Азаров, основатель инициативы бывших белорусских правохранителей BYPOL, в интервью Радио НВ рассказал о том, что диктатор Александр Лукашенко фактически уже принял решение вступить своей армией на стороне РФ в войну против Украины.

— Я видел вашу мысль о том, что Александр Лукашенко окончательно принял решение, чтобы Беларусь вступила в войну против Украины. Могли бы вы объяснить, на основании чего вы делаете такой вывод?

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— На основании того, что сейчас происходить в Беларуси. Во-первых, начиная с его заявлений о создании совместной российской группировки, которая будет развернута на территории Беларуси. После чего приехало около 10 тысяч российских военных, которые тренируются на территории Беларуси на полигонах вместе с белорусскими военнослужащими. Далее то, что сейчас идет массивная обработка самих военнослужащих.

Им доводится, что Украина — враг, Россия — братья, которых нужно поддержать в этой войне. Украинцы хотят свергнуть Лукашенко, он постоянно об этом говорит. Кроме того, ротация военной силы сейчас идет — эшелоны белорусскую технику вывозят определенного вида на Донбасс, привозят российскую, в район Бреста разгружают. По информации наших источников все-таки Лукашенко принял решение вступить в сухопутную военную операцию. Потому что в войне он участвует с начала войны.

Вопрос — когда это будет. Сейчас идет проверка мобилизационных ресурсов по всей Белоруссии, рассылаются повестки, граждане являются в военкоматы, делается сверка их персональных данных. Вопрос только во времени. И плюс, я думаю, что Макей умер не случайно. Его отправляли в Евросоюз на встречу, которая должна была пройти в Польше, дня через три или четыре после его смерти. И он неожиданно умер. А Макей фигура была такая, что он умел договариваться, его знали везде.

Он мог ехать как раз с каким-то месседжем Лукашенко — навести опять мосты, договориться о чем-то, передать что-то от Лукашенко в Евросоюз. И он не доехал — умер. И тут сразу приезжает министр обороны Шойгу в Беларусь и подписывает какие-то военные документы, которые не оглашаются вместе с Лукашенко после звонка Путина. Все это в совокупности, по нашему мнению, говорит о том, что Лукашенко решение принял, только вопрос — когда это начнется.