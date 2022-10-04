«Без всякого гвалта, без шума». В Беларуси диктатор Лукашенко приказал «призвать людей» в военкоматы 4 октября, 16:26 Диктатор Лукашенко (Фото:Foreign Ministry of Uzbekistan/Handout via REUTERS)

На фоне мобилизации в стране-агрессоре РФ белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что после уборочной кампании нужно «уточнить» списки в военкоматах и «призвать в районе людей, посмотреть их наличие».

Об этом сообщает Белта.

«Через военкоматы мы проверяли и будем проверять военнообязанный состав, всех военнообязанных, которые числятся у нас в запасе», — сказал он.

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По его словам, проверять нужно «в каждом районе без всякого гвалта, без шума».

«Закончится уборочная кампания, аккуратненько надо призвать в районе людей, посмотреть их наличие и уточнить все наши материалы, списки и документы в военкоматах», — сказал он.

Диктатор утверждает, что это «никакого отношения к мобилизации не имеет».

4 октября диктатор Александр Лукашенко признал, что Беларусь участвует в войне против Украины.