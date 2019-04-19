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Лукашенко пригрозил мощнейшим народным ответом на попытки лишить Беларусь суверенитета

Сегодня, 12:27
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Лукашенко пригрозил мощнейшим народным ответом на попытки лишить Беларусь суверенитета - фото

president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил мощнейшим народным ответом на любые попытки лишить страну суверенитета.

Об этом президент Беларуси заявил в своем послании  белорусскому народу и Национальному собранию,  

"Вы знаете, много сейчас болтовни: вот Беларусь куда-то включилась, Беларусь поделят. Да невозможно это сегодня сделать... А кто посмеет это сделать силой - получит мощнейший ответ от нашего народа, и прежде всего от тех, кто родился суверенным и независимым",- цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Теги:   Беларусь Александр Лукашенко

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