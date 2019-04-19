Лукашенко пригрозил мощнейшим народным ответом на попытки лишить Беларусь суверенитета Сегодня, 12:27 809 Цей матеріал також доступний українською president.gov.by Александр Лукашенко president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил мощнейшим народным ответом на любые попытки лишить страну суверенитета.

Об этом президент Беларуси заявил в своем послании белорусскому народу и Национальному собранию,

"Вы знаете, много сейчас болтовни: вот Беларусь куда-то включилась, Беларусь поделят. Да невозможно это сегодня сделать... А кто посмеет это сделать силой - получит мощнейший ответ от нашего народа, и прежде всего от тех, кто родился суверенным и независимым",- цитирует Лукашенко БЕЛТА.