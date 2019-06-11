Лукашенко предложил разогнать белорусский Гидрометцентр из-за неправильных прогнозов погоды Сегодня, 16:12 Цей матеріал також доступний українською Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS Александр Лукашенко Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил разогнать Республиканский центр по гидрометеорологии.

Об этом сообщает Интерфакс.

По словам главы государства, прогнозы погоды правдивы на 50−70% «в лучшем случае».

«С ними надо что-то делать: их надо или разгонять, или приводить в чувства. В лучшем случае в какой-то день на 50−70% достоверность прогноза погоды. Нам такой Гидрометцентр не нужен», — сказал он.

Лукашенко отметил, что ориентируется «на военных, которые видят в реальном времени погоду, подскажут, где идут дожди по республике и что будет в ближайшие 12 часов».

«Почти на 100% дают точный прогноз, правда, короткий», — заметил президент.

«Мы должны знать, что происходит, что будет завтра, послезавтра, чтобы ориентироваться», — добавил он.