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Лукашенко предложил разогнать белорусский Гидрометцентр из-за неправильных прогнозов погоды

Сегодня, 16:12
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Лукашенко предложил разогнать белорусский Гидрометцентр из-за неправильных прогнозов погоды - фото

Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS

Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил разогнать Республиканский центр по гидрометеорологии.

Об этом сообщает Интерфакс.

По словам главы государства, прогнозы погоды правдивы на 50−70% «в лучшем случае».

«С ними надо что-то делать: их надо или разгонять, или приводить в чувства. В лучшем случае в какой-то день на 50−70% достоверность прогноза погоды. Нам такой Гидрометцентр не нужен», — сказал он.

Лукашенко отметил, что ориентируется «на военных, которые видят в реальном времени погоду, подскажут, где идут дожди по республике и что будет в ближайшие 12 часов».

«Почти на 100% дают точный прогноз, правда, короткий», — заметил президент.

«Мы должны знать, что происходит, что будет завтра, послезавтра, чтобы ориентироваться», — добавил он.

Теги:   Александр Лукашенко Беларусь

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