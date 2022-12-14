«Его желание — выжить». Какие цели преследует Лукашенко под давоением России и как его воспринимает Путин — интервью с Мартыненко 14 декабря, 14:56 Эксклюзив НВ Белорусский диктатор Александр Лукашенко на церемонии прощания с главой МИД республики Владимиром Макеем (Фото:president.gov.by)

Александр Мартыненко, директор информационного агентства Интерфакс-Украина, в эфире Радио НВ рассказал, как диктатор Беларуси Александр Лукашенко пытается спасти себя и какова его роль «в руках» Кремля.

— Хочу с вами поговорить о происходящих в России изменениях, возможно проанализировать. Мы сейчас видим, что Путин, во-первых, отменил пресс-конференцию, которая была десять лет подряд.

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До этого у него там не было прямой линии, он общался с населением России. Также не будет обращения к Федеральному собранию. Мы понимаем, что это все постановка, в смысле, что там не могло быть вопросов-сюрпризов. Зачем это проявление слабости? Как вы себе это объясняете?

— Я думаю, что они понимают, что все понимали, что это постановка, что люди особенно — они тоже, это все было согласовано. Но оно в принципе создавало такой образ царя, который внимательно слушает, разбирается во всех проблемах: где-то провел воду, куда-то снабдил свет, где-то там школу построили. А поскольку теперь это все второстепенное для Кремля и Путина, сейчас речь не идет о повышении уровня жизни людей, о том, чтобы им там что-то улучшить, куда-то газ провести. Теперь речь идет исключительно о войне.

Теоретически можно было бы, конечно, чтобы они это сделали. Я думаю, что этот вариант тоже задача, что люди будут звонить, будут постоянно говорить, что они хотят. Я думаю, что на это, в конце концов, не пошли и решили не заморачиваться с этим и дать понять людям, что все им расскажут по телевидению, что царь лучше всех знает и лидер знает, что делать. И превращать все это в пропаганду войны, я понял, что не захотели. Тем более и так по телевидению ее российскому навалом.

А что касается Федерального собрания — здесь значительно все проще. Поскольку ежедневно меняются цели войны в России: ежедневно, иногда два раза в неделю, сегодня снова изменились. Так что федеральное послание по большому счету — это документ, это нужно будет зафиксировать — цели войны, и подписаться условно под этим. А никто там не хочет, Путин не хочет этого делать. Потому что сегодня у него одна цель, завтра другая, в зависимости от того, какие результаты можно достичь на фронте.

Кто знает, что ему в голову придет через неделю или две. Логично просто не делать, не подписывать официальные документы, не делать официальных выступлений. Тем более может так случиться, что придется менять риторику через некоторое время. Ну и взяли и отменили. То, что не соответствует конституции — кого это интересует.

— Что касается конституции. Мы помним, что после псевдореферендумов, проведенных в [регионах], временно оккупированных — Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях. Они в конституцию вписали, что это уже «Россия здесь навсегда».

И мы увидели, что он никогда, ни разу не комментировал Херсон — то, что бежали русские войска из Херсона. Как вы думаете, значит ли это что-то для российских элит? Нет ли никаких элит вне Путина?

— Нет, думаю к тем людям, которые там находятся, это будет слишком громкая фраза. Это никакие не элиты, это люди, которые находятся действительно рядом. Кто пытается выскочить наверх под шумок, кто пытается выжить, кто пытается на этом заработать какой-то капитал — или политический, или деньги. Потому это конечно не элиты. Это люди, которые вокруг смотрят на него и пытаются угадать «а что нам делать дальше». Я так понимаю, что мало кто представляет себе, на что он способен. Такая игра там и идет. Потому, какие там элиты, все уже отличились. Это уже такой результат такого отрицательного отбора, я бы сказал.

— Это проблема для наших западных партнеров? Учитывая, что так кажется, что они хотят получить какие-то гарантии относительно того, что Россия не станет распадаться, не начнет что-то делать с ядерным оружием, если не станет Путина.

Тот факт, что нет никаких личностей, нет никакого человека, который бы заменил Путина, если Путин заболел и отдыхает в Геленджике каком-нибудь. Или это проблема?

— Нет, я думаю, что раньше это действительно было проблемой. Потому что они считали его более или менее предсказуемым, а находившихся вокруг людей — они тоже искали более такие цивилизованные фигуры, каких-то Мишустиных. Но считалось все равно, что Путин — это лучше неопределенности, которая может возникнуть в результате его ухода по каким-то причинам. Мне кажется, что эта страница закрыта. Поскольку никто не может предсказать, какие шаги там в январе, в феврале, что он захочет — бросит бомбу, не бросит бомбу.

В таком случае какие-либо изменения они точно не повредят. То есть как оно сейчас неопределенно, так оно и дальше будет неопределенным. В этом плане островок стабильности, более-менее такой образ у Путина сложился на Западе за долгое время, 20 лет фактически. А это он его обнул буквально через несколько недель. И его уже нет. И теперь, когда с ним разговаривают, исключительно на предмет того, чтобы измерить, я бы так сказал, температуру пациенту.

— Говорили о том, что Россия может превращаться в огромную Северную Корею. Но кажется в свете происходящего — ракетных обстрелов, например, инфраструктуры критической украинской. Больше говорят о том, что это уже такое «Исламское государство». Один из признаков — патриарх Кирилл, глава РПЦ, попросил Путина, кого он там может просить, вернуть связь между государством и церковью.

Уже есть поручение от российского диктатора о том, чтобы российское минобразования разработало курс по истории религии России. Значит ли это, что мы будем видеть еще большую абсолютизацию власти?

— Мы сейчас имеем дело с абсолютной монархией. И в истории России такие монархии были, когда царь всех назначает и делает все, что желает. Это абсолютно монархия. По крайней мере, так было в российской истории, пожалуй, последний такой — это Николай I или Александр III. Императоры, на дух не переносившие ничего, все, что шло не от народа, а просто устанавливали свою собственную власть. А им безусловно для того, чтобы народу объяснить, что эта власть от бога и лидер вообще от бога. Для этого нужно присоединить фундамент, желательно церковный, потому что другого нет.

Есть еще другой — есть еще исторический, можно вспомнить Александра Невского, Петра I. Бог должен быть где-то рядом, чтобы поняли, что эта власть богом послана. Поэтому против нее ничего сказать нельзя, потому что ты становишься антихристом. Они же воюют среди прочего с антихристом. Война с «антихристом», все это понимают, что это война на тысячелетие. То есть ее невозможно закончить завтра, послезавтра, потому что «антихриста» победить в принципе невозможно.

Но нужно с ним постоянно воевать. Вот они людей готовят к тому, что «богом посланная власть, богом освященным народом, и воюет с темными силами», как за границей России, так и в самой России. Потому что те, кто могут что-то сказать против власти, в этом смысле — это «посланники антихриста», и он, я думаю, должен быть уничтожен.

— И тогда союзник России по этой борьбе с антихристом — Беларусь. Кажется, что важным маркером стала смерть министра иностранных дел Владимира Мекея. Можем ли мы говорить сейчас, что Лукашенко принял окончательное решение относительно того, будет ли Беларусь участвовать в этой войне? Как это вы видите?

— Я не думаю, что у беларусских оппозиционеров есть точная информация об Александре Григорьевиче: что он там принял. Я думаю, что при том существующем там закрытом режиме это не очень распространяется. Но с другой стороны, конечно ему хочется жить, при чем жить относительно спокойно. Он же не в России, в имперской идеологии, он на все это смотрит со стороны. И с условием вспоминают Россию, потому что там такая история тысячелетняя.

А у него истории никакой нет. И у него как лидера нет истории. И у него единственное желание выжить. И именно этим объясняется то, что он петляет-петляет, и никак его Россия не могла побудить, чтобы он вступил в эту войну. Причем прекрасно все понимают, что белорусская армия может. Мы много об этом говорили, что это не столь решающий фактор в войне, чтобы как-то на нее повлиять.

Это не тот случай. В любом случае Путину нужна больше территория Беларуси, как это было в начале войны, для вторжения и отражения очередного фронта. А не столько белорусская армия, в которую, я думаю, он сам не очень верит, не очень уважает и вообще не считает фактором.

— По теории заговора [вокруг] смерти Макея, что это было убийство, а не естественная смерть. Верите ли вы в это?

— Люди иногда умирают — это правда. Почему они умерли, мы не можем сказать иногда годами, десятилетиями. Не знаю. Единственное, что я не очень люблю конспирологию, когда при каждой смерти человека, который находится где-то поблизости с властью, автоматически появляются конспирологические версии. Я не скажу, что его не могли убить, но никаких доказательств этого пока нет.

— Мы знаем, что он был переговорщиком со стороны Лукашенко. Это сами европейские дипломаты слили европейским медиа о том, что в сентябре он пытался о чем-то договариваться с представителями США, ЕС.

— Я думаю, что он договаривался по доверенности Лукашенко, а не сам по себе. У меня не создается впечатления, что Макей был самостоятельной фигурой. Он действительно был по поручению Лукашенко, пытался это сделать. Потому что там Лукашенко всегда, как известно, пытался подтянуть какой-то второй стульчик для того, чтобы на всякий случай перебежать туда. Поэтому, да, функция такая у него была. Но сказать, что он играл в какую-то самостоятельную игру, честно, не думаю.

— Лидеры группы G7 по итогам встречи, где участвовал также президент Украины, заявили, что привлекут к ответственности российского диктатора Путина за вторжение в Украину. Как вы думаете, это такое формальное заявление, за которым ничего не стоит, или это что-то серьезное, серьезное смещение в риторике Большой семерки?

— Это, безусловно, серьезное заявление. Потому что не бывает таких подготовленных заявлений, за которыми ничего не стоит. Может быть, какое-то выступление, комментарий одного политика — это может быть, а когда согласована позиция семи стран. Я бы не сказал, что это объявление войны, хотя война уже де-факто идет, как бы это Большая семерка не пыталась опровергнуть: что они там не воюют, НАТО не воюет. На самом деле, не от них это зависит — воевать или нет.

И я думаю, что понимание этого до них уже доходит. И тому [кремлевскому] окружению, о котором мы говорили, которое находится рядом. Поскольку его привлекут к ответственности, то, собственно, и их тоже. А они в отличие от лидера, не все подевались в свой собственный мир, они люди материальные и они тоже хотят жить примерно как Лукашенко. И потому конечно это сигнал для них, для того, что «люди, делайте что-нибудь, чтобы сохранить на будущее», потому что с ним все ясно.