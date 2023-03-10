Лукашенко анонсировал свой визит в Иран
Александр Лукашенко (Фото:BelTA/Handout via REUTERS)
Белорусский диктатор Александр Лукашенко анонсировал, что 12−13 марта посетит Иран для встречи с президентом Ирана Ибрагимом Раиси.
Целью визита в пресс-службе Лукашенко назвали "развитие взаимодействия по всему спектру двусторонних отношений с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество".
В ходе поездки белорусский диктатор и лидеры Ирана обсудят "реализацию проектов в сферах промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики".
28 февраля белорусский диктатор Александр Лукашенко прибыл в Китай.
Он находился в стране до 2 марта, чтобы провести ряд встреч с высшими должностными лицами КНР и руководством ведущих китайских корпораций.