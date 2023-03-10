Лукашенко анонсировал свой визит в Иран

10 марта, 18:06
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Александр Лукашенко (Фото:BelTA/Handout via REUTERS)

Александр Лукашенко (Фото:BelTA/Handout via REUTERS)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко анонсировал, что 12−13 марта посетит Иран для встречи с президентом Ирана Ибрагимом Раиси.

Целью визита в пресс-службе Лукашенко назвали "развитие взаимодействия по всему спектру двусторонних отношений с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество".

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В ходе поездки белорусский диктатор и лидеры Ирана обсудят "реализацию проектов в сферах промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики".

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28 февраля белорусский диктатор Александр Лукашенко прибыл в Китай.

Он находился в стране до 2 марта, чтобы провести ряд встреч с высшими должностными лицами КНР и руководством ведущих китайских корпораций.

https://www.youtube.com/watch?v=LALjDe67wd4
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Иран Беларусь Александр Лукашенко Ибрагим Раиси

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