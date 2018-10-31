Лукашенко пообещал, что белорусы будут для США самыми надежными, честными и искренними партнерами

Белорусы будут для США самыми надежными партнерами, если страны продвинутся в вопросах двусторонних отношений, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с помощником госсекретаря США по европейским и евразийским делам Аароном Уэссом Митчеллом.

"Если мы с вами продвинемся в наших отношениях, я вам обещаю, что белорусы у вас будут самыми надежными, честными и искренними партнерами. По крайней мере, если мы договоримся, и в Беларуси что-то вам пообещаем, даже в ущерб себе мы это исполним", - сказал он.

По словам лидера Беларуси, в последнее время между странами произошли серьезные подвижки в двусторонних отношениях.

"Но я их не назвал бы кардинальными изменениями, которых требует время в этом регионе", - добавил он.

Лукашенко подчеркнул, что Беларусь должна оставаться независимой и суверенной.

"Мы хотим быть суверенными и независимыми, и в этом отношении мы равно приближены ко всем центрам силы нашей планеты. Даже в самые сложные времена наших отношений я не переставал говорить о том, что мы крайне заинтересованы в хороших отношениях с вашей страной", - резюмировал президент Беларуси.

Он также выразил уверенность в том, что факт пребывания представителя США в Минске будет означать "пусть постепенный и медленный, выход из того состояния, в котором находятся белорусско-американские отношения".

В свою очередь Аарон Уэсс Митчелл отметил успех Беларуси в обеспечении стабильности и территориальной целостности.

"Мы прекрасно понимаем глубокие и исторически сложившиеся близкие взаимоотношения вашей страны и Российской Федерации. И мы прекрасно понимаем тот успех, которого вы добились в деле обеспечения стабильности, территориальной целостности. В первую очередь политической стабильности в Беларуси", - резюмировал он.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп продлил на год действие американских санкций, введенных в 2006 году против ряда граждан Белоруссии и членов правительства республики.

В МИД Беларуси заявили, что "утверждение о том, что Беларусь может представлять для других государств какую-либо угрозу" звучит все более абсурдно.

Там добавили, что нынешнее решение американской стороны не соответствует действительному положению дел в отношениях Беларуси и США, которые ведут диалог по вопросам, представляющим не только взаимный интерес, но и обоюдную обеспокоенность.