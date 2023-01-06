Лукашенко подписал указ о лишении гражданства Беларуси за «экстремизм»

6 января, 04:38
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Лукашенко подписал репрессионный закон (Фото:Спутник/Pavel Bednyakov/Kremlin via REUTERS)

Лукашенко подписал репрессионный закон (Фото:Спутник/Pavel Bednyakov/Kremlin via REUTERS)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко подписал закон о лишении гражданства «за эктремистскую деятельность». Закон будет касаться и тех, кто живет за пределами Беларуси.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Закон вступит в силу летом 2023 года - гражданства можно будет лишать белорусов, живущих за пределами страны и "осужденных за экстремизм или причинение тяжкого вреда интересам государства".

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Под действие закона, в частности, могут попасть белорусские оппозиционеры, которые вынуждены были покидать страну после репрессий 2020 года.

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Также по закону граждане Беларуси должны сообщать о случаях получения гражданства других стран.

https://www.youtube.com/watch?v=rodZfcoSo-8
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Беларусь Александр Лукашенко

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