По этой статье обвиняют оппозиционеров. Лукашенко подписал закон о смертной казни за «покушение на совершение теракта» в Беларуси
Диктатор Лукашенко (Фото:Sputnik/Sergey Guneev/Kremlin via REUTERS)
Белорусский диктатор Александр Лукашенко утвердил поправки к уголовному кодексу Беларуси, которые предусматривают смертную казнь "за покушение на совершение теракта".
Документ появился на национальном правовом интернет-портале.
Поправки вступят в силу через десять дней после официального опубликования.
В Беларуси к актам терроризма относят и диверсии рельсовых партизан против передвижения российских войск на войну против Украины.
Также по статье о терроризме в Беларуси возбуждены уголовные дела в отношении ряда оппозиционеров, в том числе против Светланы Тихановской.
27 апреля в Беларуси депутаты Палаты представителей приняли в двух чтениях законопроект, согласно которому вводится смертная казнь за «покушение на совершение актов терроризма».
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