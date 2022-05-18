По этой статье обвиняют оппозиционеров. Лукашенко подписал закон о смертной казни за «покушение на совершение теракта» в Беларуси 18 мая, 16:32 Цей матеріал також доступний українською Диктатор Лукашенко (Фото:Sputnik/Sergey Guneev/Kremlin via REUTERS)

Документ появился на национальном правовом интернет-портале.

Поправки вступят в силу через десять дней после официального опубликования.

В Беларуси к актам терроризма относят и диверсии рельсовых партизан против передвижения российских войск на войну против Украины.

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Также по статье о терроризме в Беларуси возбуждены уголовные дела в отношении ряда оппозиционеров, в том числе против Светланы Тихановской.

27 апреля в Беларуси депутаты Палаты представителей приняли в двух чтениях законопроект, согласно которому вводится смертная казнь за «покушение на совершение актов терроризма».

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