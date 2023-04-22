«Чтобы знали». Лукашенко подарил кувалду своему главному пропагандисту

22 апреля, 22:14
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Лукашенко вручил Григорию Азаренку фирменный символ Пригожина — кувалду (Фото:Скриншот с видео Пул Первого / Telegram)

Лукашенко вручил Григорию Азаренку фирменный символ Пригожина — кувалду (Фото:Скриншот с видео Пул Первого / Telegram)

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подарил своему главному пропагандисту Григорию Азаренку кувалду — «фирменный» инструмент главы ЧВК Вагнер Евгения Пригожина.

Видео было опубликовано белорусскими госСМИ. Как сообщается, оно снято во время субботника в мемориальном комплексе Хатынь.

Лукашенко вручил Азаренку кувалду со словами «чтобы знали» и несколько раз зачем-то поправил тому кепку.

Видео дня

«По Грише видно, что он счастлив. Белорусский Тор нашел свой молот», - подписали видео белорусские пропагандисты.

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В последнее время дарить кувалды полюбил главарь российской ЧВК Вагнер Евгений Пригожин. В частности, он послал кувалду на похороны российского пропагандиста Владлена Татарского, которого взорвали в кафе в Санкт-Петербурге.

Пригожин стал активно использовать кувалду как свой символ после того, как в ноябре 2022 года появилось видео, вероятно, казни завербованного российского узника из ЧВК Вагнер, которого забили кувалдой по голове.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Россия Пропаганда Беларусь Александр Лукашенко Российская пропаганда Пропагандист Частная военная компания Вагнера Евгений Пригожин Россия-Беларусь Война России против Украины

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