«Чтобы знали». Лукашенко подарил кувалду своему главному пропагандисту 22 апреля, 22:14 Лукашенко вручил Григорию Азаренку фирменный символ Пригожина — кувалду (Фото:Скриншот с видео Пул Первого / Telegram)

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подарил своему главному пропагандисту Григорию Азаренку кувалду — «фирменный» инструмент главы ЧВК Вагнер Евгения Пригожина.



Видео было опубликовано белорусскими госСМИ. Как сообщается, оно снято во время субботника в мемориальном комплексе Хатынь.



Лукашенко вручил Азаренку кувалду со словами «чтобы знали» и несколько раз зачем-то поправил тому кепку.

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«По Грише видно, что он счастлив. Белорусский Тор нашел свой молот», - подписали видео белорусские пропагандисты.

В последнее время дарить кувалды полюбил главарь российской ЧВК Вагнер Евгений Пригожин. В частности, он послал кувалду на похороны российского пропагандиста Владлена Татарского, которого взорвали в кафе в Санкт-Петербурге.

Пригожин стал активно использовать кувалду как свой символ после того, как в ноябре 2022 года появилось видео, вероятно, казни завербованного российского узника из ЧВК Вагнер, которого забили кувалдой по голове.