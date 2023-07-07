Лукашенко заявил, что он «не последний» диктатор Европы 7 июля, 14:42 Диктатор Лукашенко (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он «не последний» диктатор Европы.

Об этом сообщает пропагандистское издание Белта.

«Что касается последнего диктатора Европы, вы должны уже извиниться передо мной. Вы уже отошли от этого определения. Никакой я не диктатор, а если и диктатор, то не последний», — сказал Лукашенко, отвечая на вопрос о том, как он относится к тому, что его называют «последний диктатор Европы».

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Диктатор утверждает, что он «работает, а не властвует».

«Если вы думаете, что, находясь у этой власти, я что-то чрезмерное получил, и получил ли вообще, вы ошибаетесь. Ничего подобного. Я работаю на большой, высокой должности, которую мне доверил народ. Работаю. А не властвую», — сказал он.

В пятницу, 30 июня белорусский диктатор Александр Лукашенко разразился новой порцией угроз и фейков о «Западе».

Пропагандисты Белта цитируют фантазии Лукашенко о том, что «западные политики» якобы «собственными руками кладут голову Европы на ядерную гильотину». Самопровозглашенный «президент» также повторил один из любимых нарративов российского диктатора Путина и начал рассказывать о якобы «вирусе ненависти ко всему славянскому» на «Западе».