Диктатор Лукашенко заявил, что в Беларуси «нет складов ядерных боеприпасов»

30 июня, 14:12
Белорусский диктатор Александр Лукашенко (Фото:president.gov.by)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко (Фото:president.gov.by)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси «нет складов ядерных боеприпасов».

Об этом сообщает Белта.

«Склады боеприпасов ядерных в России, у нас их нет. И, как Путин правильно сказал, в шести точках, шести странах находятся их ядерные боеголовки», — сказал он.

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Диктатор заявил, что Беларусь должна «порох держать сухим по всем направлениям».

«И не надо там енчить, кричать, что „тут Путин захватил Беларусь“, „что хочет, то и делает“…У нас согласованная разумная политика двух суверенных государств, за которую прежде всего отвечают Макей и Лавров», — утверждает диктатор.

https://www.youtube.com/watch?v=YwRsfrs-1lk

Российский диктатор Владимир Путин во время встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге заявил, что в ближайшие месяцы передаст Минску оперативно-тактические ракетные комплексы Искандер-М, которые могут нести, в частности ядерные боеприпасы.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Беларусь Александр Лукашенко Война России против Украины

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