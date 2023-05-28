«Лукашенко в Москве откачивали». Насколько болен узурпатор и когда полк Калиновского может зайти в Беларусь — интервью с основателем BYPOL

28 мая, 16:37
NV Премиум
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Белорусский узурпатор Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Ilya Pitalev/Kremlin via REUTERS)

Белорусский узурпатор Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Ilya Pitalev/Kremlin via REUTERS)

Автор: Алексей Тарасов

Белорусский оппозиционер и бывший кандидат в президенты Валерий Цепкало сообщил, узурпатора Александра Лукашенко доставили в больницу в Москве в критическом состоянии после закрытой встречи с диктатором Владимиром Путиным.

Проблемы со здоровьем у Лукашенко стают все более очевидными на фоне того, что Россия якобы перемещает тактическое ядерное оружие в Беларусь.

Может ли это быть фикцией и способен ли полк Калиновского зайти в Беларусь с рейдом, как Легион Свобода России и Русский добровольческий корпус ходили в Белгородскую область России, в интервью Radio NV рассказал основатель инициативы BYPOL Александр Азаров.

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— Самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко заявил о том, что уже происходит перемещение тактического ядерного оружия из России на территорию Беларуси. А понимаем ли мы, где оно может быть размещено?

— Я сомневаюсь, что оно начало уже перемещаться. Для этого нужно соблюсти много формальностей.

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Если обратиться к тому, где оно может быть размещено, то прежде всего, я думаю, это может быть в районе аэродрома города Лида, где размещены самолеты Су-25, переоборудованные под ношение ракет с ядерными боеголовками. Либо это могут быть Осиповичи, где размещен российский Искандер, который они поставили. Нет смысла эти ядерные боеголовки где-то хранить далеко от мест, где можно их использовать.

— Есть некий дедлайн — 1 июля. А можно ли было наблюдать, что ведется некая подготовка для хранилищ? Где это все будет храниться?

Теги:   Россия Владимир Путин Ядерное оружие Интервью NV Беларусь Александр Лукашенко Ядерное вооружение Украина-Беларусь Радио NV Россия-Беларусь Война России против Украины Лукашенко здоровье

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