«Уход Макея выбил из колеи Лукашенко». Что происходит с узурпатором на фоне смерти соратника и отдалится ли Беларусь от РФ — интервью 30 ноября, 20:30 Эксклюзив НВ Белорусский диктатор Александр Лукашенко на церемонии прощания с главой МИД республики Владимиром Макеем (Фото:president.gov.by)

Главу МИД Беларуси Владимира Макея похоронили, но причины его внезапной смерти до сих пор остаются неизвестными.

Белорусский оппозиционер Валерий Ковалевский в интервью Радио НВ рассказал, какие существуют версии смерти дипломата, а также о том, как потеря соратника отразилась на поведении узурпатора Александра Лукашенко и попытается ли он отдалиться от Кремля.

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— Что мы понимаем сейчас об обстоятельствах смерти главы МИД Беларуси Владимира Макея?

— Обстоятельства остаются неясными. Была очень странная реакция официальных источников информации — Администрации Лукашенко, Министерства иностранных дел на сам факт этой смерти. Просто сообщалось, что умер министр иностранных дел Макей.

А потом, когда уже пошли соболезнования, они тоже были очень скупыми, сухими и даже очень прохладными, со стороны Лукашенко в том числе. Было выставлено сообщение о том, что он выразил соболезнование родственникам Макея. Ни оценок, ни благодарностей, ни каких-то теплых слов. И мы говорим о человеке, который больше 20 лет был рядом с Лукашенко, был его очень близким помощником, главой администрации, министром иностранных дел и одним из столпов этого режима, который из авторитарного перерос в диктатуру.

Поэтому это все оставляет очень много пространства для спекуляций о том, что произошло. Нет еще даже официального заключения о смерти.

— А какими могут быть причины, как вы считаете, такого странного поведения?

— Во-первых, Макей очень сильно потерял в своем влиянии после начала революции 2020 года. Тогда Министерство иностранных дел довольно резко откликнулось на эти события: многие дипломаты ушли и это само по себе уже плохой критерий в глазах Лукашенко. Он видит нелояльность целого министерства в своей системе. И Макей, конечно, здесь главный ответственный — «смотрящий» за этим коллективом, получается, не справился со своей задачей.