Шизофрения Лукашенко. Что означает взрыв публичного бреда диктатора после атаки в Мачулищах — главред белорусского Euroradio 10 марта, 18:58 Лукашенко не впервые оскорбляет зарубежных политиков (Фото:BelTA/Handout via REUTERS)

Истерика самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, который обозвал «гнидой» украинского президента Владимира Зеленского, была нацелена на внутреннюю аудиторию, он не думает о том, как его слова будут восприняты за пределами страны. Такое мнение в интервью Radio NV высказал главный редактор Euroradio Павел Свердлов.

По его словам, диктатор отреагировал на повреждение дронами российского самолета А-50 в Мачулищах характерным для себя «политическим стендапом».

«Называть президента соседней страны „гнидой“ — это в целом в его стиле. Он уже обзывал „голубыми“ министров иностранных дел Германии и Польши, уже называл Жозепа Борреля „козлом“, тут в целом Владимир Зеленский оказался в хорошей и вполне почтенной компании. Получается, он вообще не думает о том, как его слова будут восприняты вне, какие выводы сделает из этого Украина. Он этого не просчитывает, иначе, естественно, он бы так не сказал, потому что это довольно странная внешняя политика, довольно странная дипломатия — прямые, очевидные оскорбления, даже не завуалированные», — прокомментировал журналист выпад Лукашенко.

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Глава режима по какой-то причине чувствует себя в сильной позиции относительно Украины и ее руководства, отметил Свердлов.

«Почему так — я не совсем понимаю, вроде бы дела на фронте у России складываются далеко не лучшим образом и вроде бы Лукашенко должен это понимать. Но при этом он говорит так, как будто он главный в отношениях Беларуси и Украины, будто у него инициатива, будто он может оскорблять и знает, что это проглотят», — сказал главред Euroradio.

По его мнению, Украина должна была жестче отреагировать на оскорбление.

7 марта Лукашенко заявил о «задержании» в Беларуси «террориста украинских спецслужб и его пособников», причастных к атаке на самолет А-50 на аэродроме Мачулищи. Он нафантазировал о подготовке «теракта» с использованием «высших технологий» якобы во главе с СБУ и ЦРУ. До этого режим Лукашенко отрицал, что российский самолет был поврежден.

Также Лукашенко резко высказался в адрес Зеленского: «Я еще как-то думал, что Украине нужен мир, что Зеленский болеет за свой народ. Президент Зеленский — просто гнида. Просто гнида!»

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что у Лукашенко, и не только у него, «сдают нервы».