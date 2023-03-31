«Оправдывается, что не под Путиным». Лукашенко — в самом слабом состоянии за всю политкарьеру — интервью с Вячоркой о послании белорусам

31 марта, 20:03
Эксклюзив NV
Поделиться:
Белорусский узурпатор Александр Лукашенко (Фото:president.gov.by)

Белорусский узурпатор Александр Лукашенко (Фото:president.gov.by)

Автор: Алексей Тарасов

31 марта узурпатор Александр Лукашенко выступил с посланием белорусскому народу. Узурпатор заявил, что «не ложился под российского диктатора Путина», а также повторил ядерные угрозы Кремля.

Советник лидера белорусского демократического сопротивления Тихановской Франак Вячорка считает, что сейчас Лукашенко находится едва ли не в самом слабом состоянии за всю свою политическую карьеру.

Видео дня

Самопровозглашенный президент Беларуси понимает, что это уже его последняя битва, убежден Вячорка. И добавляет: если Путин проиграет войну в Украине, это станет концом для Лукашенко.

В интервью Radio NV Вячорка проанализировал послание Лукашенко белорусскому народу.

Теги:   Владимир Путин Интервью NV Беларусь Александр Лукашенко Радио NV Россия-Беларусь Война России против Украины Франак Вячорка

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X