«Оправдывается, что не под Путиным». Лукашенко — в самом слабом состоянии за всю политкарьеру — интервью с Вячоркой о послании белорусам 31 марта, 20:03 Эксклюзив NV Белорусский узурпатор Александр Лукашенко (Фото:president.gov.by)

Советник лидера белорусского демократического сопротивления Тихановской Франак Вячорка считает, что сейчас Лукашенко находится едва ли не в самом слабом состоянии за всю свою политическую карьеру.

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Самопровозглашенный президент Беларуси понимает, что это уже его последняя битва, убежден Вячорка. И добавляет: если Путин проиграет войну в Украине, это станет концом для Лукашенко.

В интервью Radio NV Вячорка проанализировал послание Лукашенко белорусскому народу.