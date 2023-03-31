«Оправдывается, что не под Путиным». Лукашенко — в самом слабом состоянии за всю политкарьеру — интервью с Вячоркой о послании белорусам
Белорусский узурпатор Александр Лукашенко (Фото:president.gov.by)
31 марта узурпатор Александр Лукашенко выступил с посланием белорусскому народу. Узурпатор заявил, что «не ложился под российского диктатора Путина», а также повторил ядерные угрозы Кремля.
Советник лидера белорусского демократического сопротивления Тихановской Франак Вячорка считает, что сейчас Лукашенко находится едва ли не в самом слабом состоянии за всю свою политическую карьеру.
Самопровозглашенный президент Беларуси понимает, что это уже его последняя битва, убежден Вячорка. И добавляет: если Путин проиграет войну в Украине, это станет концом для Лукашенко.
В интервью Radio NV Вячорка проанализировал послание Лукашенко белорусскому народу.