Лукашенко обвинил Россию в желании "приватизировать" победу во Второй мировой войне

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о тенденциях, согласно которым руководство РФ пытается "приватизировать" победу СССР во Второй мировой войне.

Глава государства напомнил, что участие в войне принимали также и представители других национальностей, а не только россияне, передает Белта.

"В последнее время я отслеживаю эту тенденцию, наблюдаю. Появляется все больше информации именно на эту тему. Кому-то неймется, что удивительно - в России, приватизировать эту Победу. Как будто не было на войне других - белорусов, украинцев, грузин, армян, таджиков, туркмен... Весь Советский Союз воевал. Погибли даже не сотни и не тысячи, а сотни тысяч. Мы каждого третьего искалечили и потеряли. Вся Беларусь - это памятник. Тысячи сожженных деревень, ни в чем не повинных людей, стариков, детей", - заявил президент Беларуси.

Ранее Лукашенко заявил о том, что готов ввести приграничный контроль на границе с Российской Федерацией.