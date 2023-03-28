Диктатор Лукашенко 31 марта обратится с посланием к белорусскому народу и парламенту

28 марта, 12:47
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Диктатор Лукашенко (Фото:Iran’s President Website/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS)

Диктатор Лукашенко (Фото:Iran’s President Website/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS)

В пятницу, 31 марта белорусский диктатор Александр Лукашенко выступит с посланием к белорусскому народу и парламенту.

Об этом сообщил глава администрации Лукашенко Игорь Сергеенко, пишет Белта.

Планируется, что обращение состоится в Дворце республики.

По словам Сергиенко, в этом мероприятии примут участие более 2,5 тысяч человек.

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В прошлом году мероприятие прошло во Дворце республики 28 января, на него собрались более 2500 человек. Выступление Лукашенко длилось 3 часа 40 минут.

Тогда Лукашенко пообещал «вернуть» Украину «в лоно нашего славянства», а санкции против своего режима назвал «гибридной войной».

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Беларусь Александр Лукашенко

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