«Я к нему, как к своему ребенку относился». Лукашенко обиделся на Зеленского из-за санкций против Беларуси 5 ноября, 19:29 Диктатор Лукашенко (Фото:REUTERS/Didor Sadulloev)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что якобы все делал для Украины, но ее президент Владимир Зеленский первым ввел против Беларуси санкции.

Об этом он сказал 4 ноября, посещая Белорусскую национальную биотехнологическую корпорацию, говорится на сайте диктатора.

«Ко мне не надо претензии выдвигать. Вы видели мою позицию относительно Украины. Что я только там ни делал! И первым, кто против нас санкции ввел, был Киев — Володя Зеленский, к которому я как к своему ребенку относился. И то сделал, и это, и попросил Россию… Я даже говорить здесь не хочу. Они против нас санкции! Почему?» — возмутился Лукашенко.

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Он также нафантазировал, что Украине якобы дали команду через поляков американцы, поэтому против Беларуси начали вводить санкции.



«Небо закрыли нам. Чего вы теперь ко мне обращаетесь и на меня обижаетесь? Мы выполняем свои союзнические договоренности с Россией», — сказал диктатор.



Лукашенко также заверил, что не собирается отправлять на войну свою армию.



«У меня нет никакого желания отправлять в Украину военных, если они (украинские военные — ред.) не ступят на нашу территорию с оружием. Пожалуйста, приезжайте, мы вас будем лечить, на руках будут носить, вы родные для нас. Но с оружием в руках — мало не покажется», — добавил диктатор.



С начала полномасштабного вторжения Россия выпускает свои ракеты по Украине с территории Беларуси.

4 октября Лукашенко признал, что Беларусь участвует в войне против Украины.

«Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных», — сказал он.