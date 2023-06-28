Посредничество в бунте Пригожина: Лукашенко публично унизил Путина и будет стремиться использовать ЧВК Вагнера для уменьшения давления РФ — ISW 28 июня, 08:28 Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Ilya Pitalev/Kremlin via REUTERS)

История о посредничестве в российском бунте Евгения Пригожина, которую Александр Лукашенко изложил 27 июня, является унизительной для Владимира Путина. Белорусский диктатор, вероятно, будет пытаться с максимальной пользой для себя использовать присутствие ЧВК Вагнера в Беларуси.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны.

27 июня ВСУ вели контрнаступательные действия как минимум на четырех участках фронта и, как сообщается, достигли успехов. Владимир Зеленский сообщил, что украинские войска продвинулись на всех активных участках фронта от Донецкой до Запорожской областей:

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Российские источники, включая Министерство обороны, признали, что украинские силы продолжали ограниченные наземные атаки вблизи и к югу от Кременной.

Украинские и российские источники сообщали, что ВСУ продолжали контрнаступательные операции на северном и южном флангах Бахмута.

Представитель Генштаба Украины Андрей Ковалев заявил, что украинские войска провели успешные наступательные действия к югу от Великой Новоселки в районе административной границы Донецкой и Запорожской областей. Один из российских « военкоров» утверждал, что украинские войска достигли дальнейших успехов к югу от Ровнополя ( 10 км к юго-западу от Великой Новоселки) после освобождения этого населенного пункта.

военкоров» утверждал, что украинские войска достигли дальнейших успехов к югу от Ровнополя 10 км к юго-западу от Великой Новоселки) после освобождения этого населенного пункта. Также Андрей Ковалев рассказал о наступательных действиях ВСУ к югу от Орехова на западе Запорожской области. Оккупационный « чиновник» Запорожской области Владимир Рогов также признал, что украинские войска проводили контратаки к югу от Орехова.

Аналитики ISW также продолжают пристально следить за последствиями бунта ЧВК Вагнера в России. Вот несколько их наблюдений за прошедшие сутки.

Владимир Путин теперь пытается представить финансиста Wagner Group Евгения Пригожина коррупционером и лжецом, чтобы разрушить его репутацию среди вагнеровцев и в российском обществе. В частности, 27 июня Путин заявил, что Пригожин солгал о независимости ЧВК Вагнера от Кремля и отсутствии государственных расходов на вагнеровцев. Путин впервые после основания ЧВК Вагнерапублично признал, что Кремль «полностью финансирует» и эту ЧВК и заявил, что Кремль осуществлял выплаты вагнеровцам и их семьям из федерального бюджета России.

Путин, вероятно, решил, что он не может просто устранить Пригожина, не сделав при этом его «мучеником» в глазах части общества. Пригожин все еще сохраняет определенную поддержку в российском обществе и регулярных войсках, поэтому Кремлю необходимо убедиться, что эти группы разочаровались в Пригожине, чтобы фактически лишить его поддержки населения в России. Поэтому Москва пытается отделить все дело мятежа Пригожина от его личности, чтобы дальнейшие атаки на него не воспринимались как атаки популярных нарративов, которые продвигает Пригожин (в частности заявленные им цели бунта, среди которых наказание некомпетентного руководства российского Минобороны). Кремль, вероятно, и в дальнейшем продолжит попытки уничтожить финансовые возможности Пригожина и помешать вагнеровцам присоединиться к нему в Беларуси.

При этом кампания Кремля, направленная на уничтожение репутации Пригожина и, возможно, роспуск структур ЧВК Вагнера в Украине уменьшает вероятность того, что Путин объявит новый раунд мобилизации резервистов в ближайшее время, считают в ISW.

Рассказ Александра Лукашенко об истории его посредничества между Путиным и Пригожиным вместе с недавней речью Путина 26 июня свидетельствует о том, что Путин таки пообещал Пригожину и ЧВК Вагнера «гарантии безопасности» в Беларуси. Однако остается непонятным, насколько надежной будет «безопасность» Пригожина после попыток Путина уничтожить его репутацию, тем более, что угроза коррупционных расследований против главаря ЧВК Вагнера открывает возможность новых обвинений против него (которые «обещание» Путина, вероятно, не покрывает). Путин, вероятно, решил уничтожить репутацию Пригожина и, возможно, лишить его финансовых ресурсов за преступления, формально независимые от вооруженного заговора, воздерживаясь от наказания Пригожина непосредственно за бунт.

Александр Лукашенко, вероятно, будет стремиться использовать присутствие ЧВК Вагнера в Беларуси, чтобы расширить собственные возможности для маневра в противостоянии попыткам Кремля поглотить Беларусь через Союзное государство. Новый рассказ Лукашенко о посредничестве во время российского бунта и его публичное хвастовство способностью манипулировать влиятельными лицами в ближайшем окружении Путина являются унизительными для диктатора, независимо от того, правда это или нет. Тот факт, что Путин не оспорил описанный Лукашенко ход событий и фактически публично поблагодарил Лукашенко, является еще более унизительным для него.

Лукашенко, вероятно, будет стремиться жестко контролировать любые силы ЧВК Вагнера, которые передислоцируются в Беларусь, прогнозируют аналитики ISW. Белорусский диктатор также может попытаться использовать ЧВК Вагнера, чтобы восстановить утраченный потенциал белорусской армии, который она в значительной степени делегировала российскому Западному военному округу. Поэтому вагнеровцы могут помочь Лукашенко уменьшить структурную зависимость его армии от российской для выполнения оперативных функций.

Лукашенко также объявил 27 июня, что Беларусь получила неопределенное количество российского ядерного оружия в предыдущие дни. По данным белорусской оппозиции, оно будет доставлено на базу 2631-й базы хранения ракетно-авиационных боеприпасов в Прудке Витебской области. Это развитие событий больше интересно с учетом того, как Лукашенко может использовать размещение ядерного оружия в Беларуси, чтобы противостоять России, чем из-за любой угрозы, которую ядерное оружие в Беларуси представляет для НАТО или Украины, убеждены в ISW. Теперь, имея в стране ядерное оружие и ЧВК Вагнера, Лукашенко может доказывать, что Беларусь имеет новый потенциал для защиты независимо от России, и поэтому дополнительное российское базирование в Беларуси является ненужным.

В целом текущая игра с участием Путина, Лукашенко и Пригожина еще не завершилась и будет иметь краткосрочные и долгосрочные последствия, которые могут принести пользу Украине, убеждены в ISW.