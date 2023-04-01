«Девчонок я прощаю». Диктатор Лукашенко опозорился клоунскими заявлениями о ЛГБТ 1 апреля, 02:04 Александр Лукашенко (Фото:BelTA/Maxim Guchek/Handout via REUTERS)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко опозорился, комментируя ситуацию с правами ЛГБТ в Беларуси.

Диктатор заявил, что "девчонок он прощает" из-за того, что "мужики недоработали в чем-то". В отношении мужчин геев Лукашенко высказался отрицательно.

"Девушек, я, как президент, прощаю. Беру на себя эту вину и на вас. Значит мы, мужики, не досмотрели, не доработали в чем-то, значит, они начинают там. Ну вы знаете, что такое, физически лесбийство. Что касается геев - это же извращенцы, это мерзость последняя", - заявил диктатор.

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Он также отметил, что "никакой пропаганды этих мерзких отношений быть не может", но подчеркнул, что в "правительстве много хорошо работающих геев".

"Я поручил, доложить мне, дайте характеристику, что это за люди, как они работают. Дай Бог, не-геям так работать, как они. Никакой негативной характеристики не было. Ни одной, проверял по разным направлениям. Ну давайте мы этим мужчинам будем запрещать опрокидываться с другими мужиками, ну к чему это приведет? Ни к чему. Тем больше проблем нам не создают, работают хорошо. Но никакой пропаганды этих мерзких отношений в обществе быть не должно", - заявил диктатор.

