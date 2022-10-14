«Выкручивается в своей манере». Как Лукашенко не желает делить лавры побежденного вместе с Путиным — объясняет белорусский журналист
Белорусский диктатор Александр Лукашенко во время визита в Душанбе, 11 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Didor Sadulloev)
Белорусский диктатор Александр Лукашенко продолжает в своей манере откупаться от давления России с призывами непосредственного участия в войне против Украины, рассказал Радио НВ Змицер Лукашук, белорусский журналист, редактор Европейского радио.
— Мы наблюдаем сейчас очень много сообщений [о] попытках диктатора Путина втянуть Лукашенко в фактически войну с привлечением непосредственно собственных белорусских войск. Мы сейчас видим, что наше управление разведки говорит, что пока что Лукашенко удаётся откупиться.
То есть пока Путин, так сказать, пытается уговорить Лукашенко именно в наземную операцию, то Лукашенко избегает этого. Скажите, пожалуйста, согласны ли вы с тем, что действительно Лукашенко изо всех сил пытается избежать непосредственного участия именно войсками белорусскими? И соответственно, скажем так, чем может таки дожать его Путин?
— Безусловно дожать может. Если будет принято такое решение в Кремле поставить условие или белорусские войска совместно с российскими участвуют в оккупационном походе в Украину, либо присылают к тебе отряд убийц. Или ты живешь, или делаешь то, что мы хотим. То есть, поставить условие достаточно просто. Почему и как на данный момент этого не произошло, почему не введены войска белорусские, гадать можно по-разному.
С одной стороны, одни говорят, что Лукашенко в своей манере выкручивается и рассказывает, убеждает Путина, что он тут исполняет огромную миссию, оберегает спину российских солдат от коварного удара с Запада, Польша вот ударит через Беларусь в спину российским войскам и все, вся операция летит насмарку.
Другие говорят, есть такая версия, что в Москве Путин все еще убежден в том, что операция будет выиграна, что Украина будет побеждена, и поэтому он не хочет будущие лавры победителя делить ни с кем, даже с Лукашенко.
А с другой стороны говорят, что Лукашенко упирается до последнего не только из боязни последствий введения белорусских войск в Украину, но и из-за того, что он-то прекрасно понимает, что Москва уже проиграла. И делить лавры побежденного вместе с Путиным он тоже ни в коей мере не хочет. Но мне кажется, что тут самое главное — это понимание бесперспективности и опасности введения белорусских войск в Украину.