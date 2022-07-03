«Он не просто колхозник». Как белорусский диктатор снова начинает заигрывать с Западом на случай катастрофы РФ — Огрызко 3 июля, 22:01 Эксклюзив НВ Диктаторы РФ и Беларуси на встрече в Санкт-Петербурге, 25 июня (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Kremlin via REUTERS)

Белорусский диктатор и самопровозглашенный президент Александр Лукашенко на формальный день независимости республики снова начал посылать намеки Западу на случай крушения РФ, рассказал Радио НВ Владимир Огрызко, экс-министр иностранных дел Украины.

Бывший министр считает, что риски конкретного прямого вмешательства Беларуси в войну и дальше невысокие и больше являются фактором дестабилизации.

«Знаете, я не являюсь военным экспертом, поэтому ссылаюсь на мнение специалистов. Они говорят, что реальных сил и средств для наступления на Украину у Лукашенко нету. Есть только для того, чтобы только держать в напряжении ну не тысячу километров границы, но в определенных участках действительно угрожать тем, что будут какие-то определенные действия. Но для наступления, которое действительно имело бы какой-то результат, действительно сил нет. Что есть? Есть военные аэродромы, из которых российские самолеты продолжают бомбить украинскую территорию. Есть возможности наносить с этих аэродромов удары по важным точкам в Украине, это правда. Но это будет правдой до того момента, пока не получим системы противовоздушной, противоракетной обороны, такие возможности сведут практически к минимуму, к нулю», — сказал Огрызко.

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К тому времени, по словам дипломата, такие угрозы следует воспринимать серьезно, но не больше.

«И я думаю, что ключевой тезис состоит в том, чтобы максимально, с лукашенковско-московской точки зрения, сдерживать и сковывать украинские войска, которые не могут быть перемещены на восток или на юг. Вот это ключевая задача», – добавляет он.

Что касается дня независимости Беларуси, который формально отмечается сегодня и новых тезисов минского диктатора Александра Лукашенко о местной европейской истории, притом произнесенных на белорусском языке, то это «заигрывание» с Западом на перспективу.

«При всем том, что мы называем его президентом-колхозником, пытаясь его представить не очень адекватным и умным мужчиной, на самом деле у него естественный разум присутствует и имеет место. То, что он диктатор — это другая история, но то, что он сообразительный политик, здесь тоже сомнений нет. Вы знаете, при всех этих его "экивоках" в сторону Москвы, что у нас единое Союзное государство, что мы будем объединяться, что у нас нет того, что нас разъединяет - это только одна сторона медали. Но другое состоит в том, что он понимает, что России в этой ситуации грозит тотальная катастрофа. Следовательно, полностью ассоциировать себя с этой страной, с ее режимом себе дороже. Следовательно, надо вспоминать такие вещи, о которых он говорил во время своей речи, вспоминать о белорусской европейской истории, вспоминать, что Беларусь когда-то была частью Великого княжества Литовского, что народ белорусский европейский, имеет свою культуру и язык».

«Тут идет определенная игра и определенные сигналы для Запада, что в какой-то момент, когда ситуация к востоку от Беларуси перейдет в действительно катастрофическую — он будет готов эту всю историю о союзнических отношениях быстро забыть и начать разворачиваться в сторону Запада, как уже неоднократно бывало. Поэтому это игра и раскладывание яиц в разные корзины, чтобы вдруг, когда ситуация [в РФ] будет меняться не оказаться в одной упряжке с тем, кто поедет по прямой дороге в Гаагу», — подытожил Огрызко.

Ранее сегодня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в Союзном государстве создана единая армия и что он «давно определил» участие Беларуси в войне РФ против Украины, которую кремлевская пропаганда называет «специальной военной операцией».

Об этом Лукашенко сказал, выступая по случаю дня формально имеющейся независимости Беларуси в воскресенье, 3 июля.

Лукашенко также заявил, что в первый день нападения России на Украину он якобы сказал, что белорусы «никому не позволят стрелять в спину русскому человеку».

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