Лукашенко назвал "пиаром" вопрос о российской авиабазе в Беларуси Сегодня, 17:11 132 Цей матеріал також доступний українською Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал "непродуманным пиаровским ходом" вопрос о возможности строительства российской авиабазы на территории страны.

Об этом он заявил 14 декабря на встрече с российскими журналистами, передает БЕЛТА.

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По его словам, вопрос о строительстве авиабазы ВКС России в Беларуси неактуален, поскольку "на случай обострения отношений с НАТО или, не дай бог, конфликта или войны" российские самолеты могут подлететь с базы из РФ за "3-4 минуты". Это, с его слов, предусмотрено существующим высоким уровнем интеграции между Беларусью и Россией, в том числе в военной области.

"Правда, испохабили все этой базой. Никому база не нужна. Слушайте, строить какую-то базу на старом аэродроме (с Путиным мы обсуждали эту проблему). Я задаю вопрос: зачем? 3-4 минуты - время подлета самолетов из России. Зачем на передовую, если тут война начнется, тащить аэродром? Одна ракета - взлетно-посадочная полоса непригодна. Это был непродуманный пиаровский ход - вот, мы базу тут разместим", - заявил Лукашенко.

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Президент Беларуси добавил, что в Беларуси есть несколько баз ВВС: "На любую базу завтра сажайте 10-20-30 самолетов. Пользуйтесь".