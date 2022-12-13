Диктатор Лукашенко назначил нового главу МИД Беларуси
Сергей Алейник (Фото:president.gov.by)
Во вторник, 13 декабря белорусский диктатор Александр Лукашенко назначил Сергея Алейника министром иностранных дел Беларуси.
Об этом сообщает Белта.
Диктатор заявил, что обсудил «все нюансы» будущей деятельности и подписал указ об назначении.
Ранее Алейник работал в МИД Беларуси на посту первого замминистра. Также он был постоянным представителем Беларуси при отделении ООН и других международных организациях в Женеве.
26 ноября внезапно скончался глава министерства иностранных дел Беларуси Владимир Макей.
Макею было 64 года. Он занимал должность в правительстве Лукашенко с 20 августа 2012 года.
В 2020 году, когда в Беларуси были сфальсифицированы президентские выборы и начались массовые протесты, Лукашенко отправил правительство в отставку, но Макея оставил в должности.
Макей заявил, что все несогласные с политикой государства должны уйти из министерства. Как пишет Радыё Свабода, тогда журналисты связали это заявление с участием в пикетах против милицейского насилия двух сотрудников МИД.