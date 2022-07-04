«В ожидании катастрофы России». Лукашенко посылает государствам Запада намеки, что готов забыть о союзе с Москвой — интервью с Огрызко 4 июля, 20:30 Эксклюзив НВ Белорусский диктатор Александр Лукашенко (Фото:president.gov.by)

Владимир Огрызко, экс-министр иностранных дел Украины, рассказал Радио НВ, что самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко намекает на готовность забыть союзнические отношения с Москвой и вернуться к старому статус-кво.

— Собственно, вот у нас есть такая ситуация, война еще не завершилась, в Офисе президента уже нарабатывают гарантии безопасности для нас от других стран. Как вы относитесь к перспективам этого проекта, что, мол, в течение месяца уже что-то будет наработано?

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— Знаете, скажу вам откровенно, что в позиции нашей власти уже я замечаю, по меньшей мере, определенные положительные изменения. Что я имею в виду? Вспомните, с чего мы начинали, когда Россию вписывали в гаранты нашей безопасности и независимости. С этого времени, слава богу, прошло уже несколько месяцев, и России там нет. Вот я думаю, где-то примерно таким же образом будет развиваться ситуация и дальше, потому что если мы говорим о реальных гарантиях, а не о том, что у нас уже когда-то было в Будапештском меморандуме, то они есть только в двух, по моему мнению, случаях. Когда эти гарантии предоставляются странами, способными сдержать врага. И во-вторых, это коллективные гарантии Североатлантического альянса. Смотрите, сейчас Швеция и Финляндия приглашены к вступлению в НАТО. Это процесс не однодневный, он должен занять еще много месяцев, потому что это все переходит в местные парламенты, когда они соберутся, когда они проголосуют — это ситуация не определена.

— Еще неизвестно, что Турция там будет вытворять.

— Будет еще вытворять, кстати, Турция. Но именно за этот период, пока Финляндия и Швеция официально не обретут членство в НАТО, американцы заявили, что они гарантируют безопасность этих двух стран. Это означает, что в случае нападения на Финляндию или Швецию американцы будут их защищать. Вот это гарантия, гарантией явяляется то, что прописано в статье пятой Вашингтонского договора: нападение на одного — нападение на всех. Это тоже гарантия, и это тоже очень серьезный сдерживающий фактор. А гарантии того, что мы соберемся и подумаем, когда вас будут в очередной раз атаковать, и мы подумаем, каким образом вам возможно помогать, и так далее — это не гарантии. Гарантии по своей сути — это то, что сдерживает любого агрессора от агрессии, от нанесения удара, нападения, и так далее. Это гарантия. А когда на тебя уже напали, то это не является гарантией, это просто форма помощи. Поэтому нам здесь нужно четко различать понятия и не играть в эти игры и термины. Какие гарантии нам может предоставить страна, которая слабее Российской Федерации, гарантию чего? Вот я себе задаю такой вопрос и никак не могу зайти на него ответа. Добавит ли нам такая гарантия реально, сможем ли мы с этой гарантией обеспечить, что на нас снова не посыпятся бомбы. Нет, таких гарантий нам ни одна страна не предоставит, кроме тех о которых мы только что говорили. Вот собственно и вся история о гарантиях. Поэтому, конечно, что можно рисовать себе какие-то концепты, фантазии и так далее, но к реальным вещам это имеет, по моему мнению, весьма сомнительное отношение.

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