Лукашенко: Мы помогаем нашим российским братьям, но не забываем и об украинцах

7 января, 21:31
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Лукашенко упомянул об Украине в своем новом заявлении (Фото:БЕЛТА / Telegram)

Лукашенко упомянул об Украине в своем новом заявлении (Фото:БЕЛТА / Telegram)

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусы якобы «поддерживают своих российских братьев», но «не забывают» и об украинцах.

«Мы не только помогаем нашим русским братьям, россиянам, я это никогда не скрывал. И вчерашний мой визит к военным, к российским военным, говорит о том, что мы поддерживали и поддерживаем наших братьев. Но мы не забываем и об украинцах. Около 10 тысяч, сбежавших от войны, в прошлом только году нашли постоянное место жительства и приют в нашей стране», — сказал Лукашенко, посещая рождественское богослужение в храме на территории Свято-Елисаветинского монастыря.

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Лукашенко напомнил, что недавно этот же монастырь собирал помощь для российских оккупантов.

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Диктатор также повторил традиционные нарративы пропаганды в отношении Украины, заявив, что там «сначала создавалось напряжение майданами, потом гражданская война, а потом самая настоящая горячая бойня».

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Редактор: София Лазарова

Теги:   Александр Лукашенко Украина-Беларусь Россия-Беларусь Война России против Украины Беларусь учения Беларусь война когда нападет Беларусь

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