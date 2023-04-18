Лукашенко встретился с Пушилиным и заявил о готовности «помочь «ДНР» 18 апреля, 11:23 Лукашенко и террорист Пушилин (Фото:t.me/s/pul1)

Во вторник, 18 апреля белорусский диктатор Александр Лукашенко встретился с главарем террористической организации «ДНР» Денисом Пушилиным.

Об этом сказано в сообщении Telegram-канала Пул первого, который связывают с Лукашенко.

Встреча проходила в Минске, а сам диктатор предложил «помочь ДНР».

«На фронте как у нас там дела? Потому что центральный так называемый участок — он у вас там самый сложный. Идут очень интенсивные бои. И севернее, и южнее. Да и в направлении Донецка. Обстрелы. Людям тяжеловато. И в этой ситуации что Беларусь может сделать для Донецка, чем мы можем помочь?» — сказал Лукашенко террористу на встрече, пишет РБК.

Видео дня

5 апреля с Лукашенко провел встречу российский диктатор Владимир Путин. В Кремле заявили, что переговоры затянулись до поздней ночи.