Другая «ориентация». Лукашенко хочет лишать гражданства уехавших из страны белорусов

6 сентября, 16:59
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Александр Лукашенко (Фото:БелТа)

Александр Лукашенко (Фото:БелТа)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко намерен лишать гражданства белорусов, которые покинули страну. Речь идет о тех, которые «действовали во вред государству».

Об этом сообщает провластное издание БелТа.

С таким заявлением он выступил во время совещания по изменениям в закон о гражданстве.

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«В рамках подготовленного законопроекта нужно еще раз посмотреть на тех, кто уехал за границу, действует ли во вред государству и народу, совершая преступления. Достойны ли эти люди оставаться гражданами Беларуси, если они бежали из родной страны и фактически разорвали связь с ней?» — сказал Лукашенко.

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Он также заявил, что необходимо обсудить требования к тем лицам, которые получили карту поляка или другие документы за рубежом.

«Нам надо разобраться: либо они граждане Беларуси, либо они просто заблудились, просто взяли эту карту якобы случайно, либо у них другая ориентация“. Думаю, органы внутренних дел и дипломатической службы имеют иные вопросы в сфере гражданства, которые вызывают обеспокоенность », — добавил Лукашенко.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Беларусь Александр Лукашенко

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