Лукашенко готовит армию к подавлению протестов и усилению контроля над обществом — украинская разведка
Бело-красно-белый флаг свободной Беларуси во время протеста в Минске 16 августа 2021 года (Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko)
Беларусь радикально меняет подходы к безопасности, предоставляя армии более широкие полномочия, в частности относительно действий внутри страны, чтобы в будущем использовать это для подавления протестов.
Об этом сообщает пресс-служба Службы внешней разведки (СВР).
Отмечается, что основной акцент белорусский режим делает на силовой составляющей.
«Если раньше оборона определялась как совокупность политических, правовых и социально-экономических мероприятий, то теперь в приоритете — именно вооруженная защита», — говорится в заявлении.
Отмечается, что согласно обновлению, армия в условиях войны должна не только отражать агрессию, но и «наносить поражение противнику» с целью заключения мира на условиях, отвечающих национальным интересам.
Как сообщает СВР, «особое внимание» привлекает расширение функций армии в мирное время, поскольку военные официально привлекаются к предотвращению внутреннего вооруженного конфликта, участию в информационном противостоянии «в интересах государства», реагированию на внутренние кризисы и кризисы в союзных странах, а также противодействию пограничным провокациям.
Кроме того, вводится более широкое толкование оснований для объявления военного положения: теперь это возможно не только в случае нападения на Беларусь, но и на Союзное государство или страну-члена ОДКБ.
Ранее сообщалось, что Министерство обороны Беларуси подало в парламент закон, который предусматривает внесение изменений в закон о военном положении.
Согласно предложенному закону:
- будут согласованы термины в законах с военной доктриной, а также приведены в соответствие с ней полномочия президента, Совета Безопасности, Минобороны и Генштаба;
- уточнены «задачи армии» и функции Генштаба в сфере военной безопасности и «вооруженной защиты страны»;
- обновлен перечень «военных угроз», которые могут быть основанием для введения военного положения;
- «вооруженное нападение» на Союзное государство со стороны любого государства или коалиции будет считаться основанием для введения военного положения на территории Беларуси.