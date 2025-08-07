Бело-красно-белый флаг свободной Беларуси во время протеста в Минске 16 августа 2021 года (Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko)

Беларусь радикально меняет подходы к безопасности, предоставляя армии более широкие полномочия, в частности относительно действий внутри страны, чтобы в будущем использовать это для подавления протестов.

Об этом сообщает пресс-служба Службы внешней разведки (СВР).

Отмечается, что основной акцент белорусский режим делает на силовой составляющей.

«Если раньше оборона определялась как совокупность политических, правовых и социально-экономических мероприятий, то теперь в приоритете — именно вооруженная защита», — говорится в заявлении.

Реклама

Отмечается, что согласно обновлению, армия в условиях войны должна не только отражать агрессию, но и «наносить поражение противнику» с целью заключения мира на условиях, отвечающих национальным интересам.

Как сообщает СВР, «особое внимание» привлекает расширение функций армии в мирное время, поскольку военные официально привлекаются к предотвращению внутреннего вооруженного конфликта, участию в информационном противостоянии «в интересах государства», реагированию на внутренние кризисы и кризисы в союзных странах, а также противодействию пограничным провокациям.

Кроме того, вводится более широкое толкование оснований для объявления военного положения: теперь это возможно не только в случае нападения на Беларусь, но и на Союзное государство или страну-члена ОДКБ.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Беларуси подало в парламент закон, который предусматривает внесение изменений в закон о военном положении.

Согласно предложенному закону: