Лукашенко готовит армию к подавлению протестов и усилению контроля над обществом — украинская разведка

7 августа, 13:53
Бело-красно-белый флаг свободной Беларуси во время протеста в Минске 16 августа 2021 года (Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko)

Беларусь радикально меняет подходы к безопасности, предоставляя армии более широкие полномочия, в частности относительно действий внутри страны, чтобы в будущем использовать это для подавления протестов.

Об этом сообщает пресс-служба Службы внешней разведки (СВР).

Отмечается, что основной акцент белорусский режим делает на силовой составляющей.

«Если раньше оборона определялась как совокупность политических, правовых и социально-экономических мероприятий, то теперь в приоритете — именно вооруженная защита», — говорится в заявлении.

Отмечается, что согласно обновлению, армия в условиях войны должна не только отражать агрессию, но и «наносить поражение противнику» с целью заключения мира на условиях, отвечающих национальным интересам.

Как сообщает СВР, «особое внимание» привлекает расширение функций армии в мирное время, поскольку военные официально привлекаются к предотвращению внутреннего вооруженного конфликта, участию в информационном противостоянии «в интересах государства», реагированию на внутренние кризисы и кризисы в союзных странах, а также противодействию пограничным провокациям.

Кроме того, вводится более широкое толкование оснований для объявления военного положения: теперь это возможно не только в случае нападения на Беларусь, но и на Союзное государство или страну-члена ОДКБ.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Беларуси подало в парламент закон, который предусматривает внесение изменений в закон о военном положении.

Согласно предложенному закону:

  • будут согласованы термины в законах с военной доктриной, а также приведены в соответствие с ней полномочия президента, Совета Безопасности, Минобороны и Генштаба;
  • уточнены «задачи армии» и функции Генштаба в сфере военной безопасности и «вооруженной защиты страны»;
  • обновлен перечень «военных угроз», которые могут быть основанием для введения военного положения;
  • «вооруженное нападение» на Союзное государство со стороны любого государства или коалиции будет считаться основанием для введения военного положения на территории Беларуси.
