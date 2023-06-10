Лукашенко в декабре готовил вторжение в Украину — белорусский оппозиционер 10 июня, 02:56 Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Ilya Pitalev/Kremlin via REUTERS)

Представитель Объединенного переходного Кабинета по обороне и нацбезопасности Демократической Беларуси и основатель белорусской десантно-штурмовой группы в составе ВСУ Валерий Сахащик заявил, что диктатор Александр Лукашенко в декабре 2022 года готовил вторжение войск в Украину.



Он отметил, что в конце прошлого года большое количество белорусских войск находилось на границе с Украиной, но сами военные в своем большинстве были не согласны воевать в Украине.

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«Органы КГБ почти в полном составе почти неделю провели в войсках, шантажировали, пугали, говорили с военными — ничего это не дало. Доложили высшему руководству, что белорусская армия не готова к ведению боевых действий в Украине, поэтому приказ не был отдан», — сообщил Сахащик.

