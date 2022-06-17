«Действия Лукашенко имеют двойное дно». На что надеется белорусский диктатор, когда эскалирует ситуацию на границе с Украиной — эксперт

17 июня, 09:54
Эксклюзив НВ
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Белорусский диктатор Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Ramil Sitdikov/Kremlin via REUTERS)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Ramil Sitdikov/Kremlin via REUTERS)

Диктатор Александр Лукашенко, наращивая военную активность на территории Беларуси, преследует сразу две цели, рассказал в эфире Радио НВ военный обозреватель Денис Попович.

«Все, что делает господин Лукашенко, имеет двойное дно. <...> Эти все учения, перекрытия воздушного пространства, вооружение охотников и заявления, что „мы будем освобождать западную Украину“, — это, с одной стороны, приготовление, на которое нужно реагировать, а с другой — затягивание времени, чтобы показать [российскому диктатору Владимиру] Путину, что „мы готовимся и будем готовиться“, но оттянуть момент, когда придется переходить к активным действиям. Лукашенко на это и надеется», — заверил Попович.

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https://www.youtube.com/watch?v=0gXqqQupU34

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский 15 июня собрал заседание по поводу возможной угрозы нового вторжения со стороны Беларуси. На нем оценивали, «что происходит, в каком состоянии находятся сегодня войска Беларуси, сколько там военных РФ, каковы планы».

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Ранее Лукашенко предположил, что белорусским войскам, возможно, придется воевать за Западную Украину, чтобы ее «не оттянул Запад».

Также в стране состоялись очередные военные учения, а эксперты сообщают и о том, что вагнеровцы вербуют белорусов, а Лукашенко вооружает охотников.

Редактор: Юлия Козина

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Теги:   Владимир Путин Беларусь Александр Лукашенко Украина-Беларусь Радио НВ Россия-Беларусь Война России против Украины

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