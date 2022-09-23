«Стременная лошадь в телеге Путина». Лукашенко будет искать бегущих от мобилизации россиян, но не будет защищать РФ в Украине — журналист из Минска 23 сентября, 15:19 Эксклюзив НВ Белорусский и российский диктаторы Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото:Sputnik/Ramil Sitdikov/Kremlin via REUTERS)

Белорусы боятся, чтобы диктатора Александра Лукашенко не заставили объявить мобилизацию на войну с Украиной ради прихотей Кремля, сообщил журналист Белорусской службы Радио Свобода Валерий Калиновский.

В интервью Радио НВ журналист объяснил, как Лукашенко пытается воздержаться от давления из Москвы, но будет отлавливать бегущих в Беларусь россиян от мобилизации в России.

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— Накануне объявления Кремлем о частичной мобилизации в России Лукашенко жаловался на усиление военной активности, наращивание военных группировок НАТО на границе с Беларусью. Но говорит, что пока всеобщая мобилизация в Беларуси не будет объявляться. При этом говорит, что готовы должны быть не только регулярные войска, но и народное ополчение. Эти заявления уже перешли в какие-то практические шаги?

— Об этом ополчении говорилось уже несколько месяцев назад. Говорилось, что в каких-то районах соберутся какие-то пузатые дяди и будут чему-то там учить, собирались какие-то начальники. Но серьезно каким-то ополчением или терробороной назвать это совершенно невозможно. Это для галочки, как говорится.

— Как в Беларуси воспринимают новости последних двух дней из России, где объявили так называемую частичную мобилизацию. Что население Беларуси говорит об этом?

— Я думаю, что население Беларуси шокировано и многие боятся, чтобы не дошла очередь, чтобы Лукашенко не заставили мобилизовать Беларусь на войну ради прихотей Путина. Определенный шок продолжается.

Также в Беларусь наверняка сейчас будут приезжать и уже известно, что приезжают бегущие от мобилизации россияне. Раскупили уже почти все билеты из аэропорта Минск в места, куда они еще летают, потому что белорусская компания фактически в Евросоюзе и Соединенных Штатах запрещена, ее не принимают. Но в другие страны очень дорогие билеты сейчас стали, заказ на отели.

Якобы в ответ власти говорят, что будут искать бегущих от мобилизации российских граждан выдавать их обратно в Россию. Но это такие угрозы. Как они будут реализовываться, сложно сказать.

Очень много разных спекуляций на эту тему, но Беларусь все же остается в стороне от этой войны. Министр иностранных дел [Владимир] Макей, выступая в ООН, заявил, что ни одного белорусского солдата на украинскую территорию послано не было и не будет.

И все же нужно вспомнить, что еще 23 февраля он говорил, что с белорусской территории агрессии не будет, а она произошла. Эти все слова, которые говорит Макей и даже те, которые говорит Лукашенко, нужно подвергать сомнению, потому что либо они не хотят говорить правду, либо просто порой не знают, потому что не они действуют, а российские власти.

— Если говорить об идентификации бегущих от мобилизации россиян, едущих в Беларусь. Мы видели эти очереди, россияне бросились бежать. Как должна происходить эта идентификация? Ходят по гостиницам, проверяют паспорта? Или это просто устное распоряжение и пока каких-то прецедентов не было?

— Активных действий нет, но речь идет о том, что будут проверять и в отелях, и даже в съемных квартирах, в аэропортах, смотреть, кто и что. Я так понимаю, всего этого российская сторона требует от белорусской. И белорусская сторона идет, выполняет все прихоти. Но насколько это реально будет выполняться, сейчас трудно сказать. Много примеров еще нет, этот процесс только начался.

— Может Лукашенко не выдавать этих беглецов, как вы думаете?

— Трудно сказать. Думаю, что уже не он решает и кто будет его спрашивать. Если найдут и прикажут из Москвы, захотят кого-то… Но это все вопросы для тех, кто хочет бежать. Это они больше всего заинтересованы в том, чтобы не попасть. Я думаю, что Беларусь не является лучшей локацией для побега, но если брать возможные [варианты] — лучше в Беларуси, чем где-то под Москвой.

— Как воспринимают новости из Украины в Беларуси после контрнаступления в Харьковской области? Изменилось ли поведение Лукашенко в последние дни?

— Нет. Поведение Лукашенко таково, что он и дальше продолжает притворяться, что лоялен Путину, российской политике. Он не отступил от этого, но может стать не столь активным.

Он продолжает разжигать враждебность к Польше, НАТО; показывает, что он готов воевать с Польшей, НАТО; будет защищать Россию оттуда, но не будет защищать Россию в Украине.

То есть он в политическом и плане безопасности делает все, чтобы все же Путин его не заставил бросить белорусских солдат на эту войну.

На данный момент ему это удается, но у него очень ограниченный инструментарий для того, чтобы воздержаться от давления из Москвы. Сейчас он практически в изоляции и привязан, как стременная лошадь, к той телеге, которую везет Путин.

— Прислушивается ли белорусское население к тому, что говорит белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская? Следят ли за ее действиями, за этим правительством в изгнании?

— Да, конечно, люди, у которых есть возможность (а они имеют возможность следить через интернет-пространство, через телеграм-каналы за деятельностью), проявляют интерес.

Единственное, что они уже немного устали от этого террора, который более двух лет продолжается в Беларуси, где за каждую подписку на телеграм-каналы, признанные экстремистскими, могут посадить, наказать и т. д. И они говорят, что Тихановская и ее люди, действующие в экзиле, немножко оторваны, но за этим следят. Чем-то довольны, чем-то недовольны, но есть та единственная реальная альтернатива представительству Беларуси.

Давайте заметим, что в эти дни в Нью-Йорке Светлана Тихановская и ее советники — целая делегация — находятся на Генеральной ассамблее ООН. Она не выступала с трибуны, но имела очень много встреч с президентами стран Евросоюза, представителями властей Соединенных Штатов, Совета Европы, разных международных организаций. И тех встреч у нее было гораздо больше, чем у министра иностранных дел Беларуси Макея, который в этот момент тоже там находится.

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