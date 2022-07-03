«Это не только шизофрения». Почему Лукашенко действительно готов вступить в войну против Украины — белорусский оппозиционер 3 июля, 23:33 Эксклюзив НВ Белорусский диктатор Александр Лукашенко (Фото:president.gov.by)

Павел Латушко, белорусский оппозиционер, бывший министр культуры республики рассказал Радио НВ, что для диктаторов такого плана, как Александр Лукашенко очень важен враг и в Минске действительно готовы вступить в войну, это не стоит недооценивать.

«Я думаю, что нам надо исходить из другого вопроса. Необходимо рассматривать роль Лукашенко в этой войне против Украины и противодействовать этой роли. Понимать угрозы и исходя из них осуществлять превентивные действия. И здесь вот как раз попытка задобрить агрессора, пытаться его не раздражать — приводит к тому, что Лукашенко наносит вред, огромный ущерб Украине и украинскому народу. Ведь фактически его роль в войне началась [до ее начала], когда он пустил на территорию Беларуси огромное, даже превосходящее времен Советского Союза, количество вооруженных сил Российской Федерации. С последующим нанесением ударов за несколько часов до начала наземного вторжения. И допуск на территорию сил РФ, которые ракетными ударами, используя авиацию наносили и продолжают наносить удары по Украине. Вот исходя из этого и необходимо понимать его роль в войне. И вырабатывать подходы таким образом», — сказал бывший белорусский министр.

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По мнению Латушко, для диктаторов такого плана, как самопровозглашенный президент Беларуси — крайне важен враг. На данный момент врагом в Минске назвали Украину и Лукашенко готов отдать приказ о ударах по Киеву.

«Мы же понимаем, когда есть тоталитарное государство в котором мнение граждан не имеет ни малейшего значения. Большинство белорусов против так называемого Союзного государства. [Его] поддержка ограничивается несколькими процентами, но разве это будет сдерживающим фактором для диктатора? Никогда. Он будет делать все с точки зрения того, как сохранить свою власть и быть не привлеченным к ответственности за те преступления, которые он совершает в отношении белорусского общества и в отношении украинского народа сегодня. Единственный, кто может позволить ему этого избежать — это Российская Федерация. И он объединяется с ней именно для этих целей. <...> Мы сейчас находимся в состоянии информационной войны, когда ложь, как вы правильно сказали шизофрения, я бы назвал это мозговой понос, который идет с Лукашенко. Для таких как Лукашенко главным является враг. И в качестве врага он рисует Украину и весь Запад, прежде всего соседние государства и США. Это нужно ему для того, чтобы обосновывать все действия, которые он принимает в реальной жизни. Если мы говорим о перспективе создания союза двух независимых народов — мы понимаем, что места для белорусского народа в этому союзе нету. <...> Когда он выступая по случаю якобы независимости Беларуси говорит, что Украина — это нацизм, перерастает в фашизм при поддержке ЕС и этот фашизм/нацизм (он запутался в терминологии) — он „безусловно придет в Европу“. Он утверждает, что [Беларусь] провоцирует Украина, что она нанесла ракетные удары и <...> что он принял решения определить цели для контрудара, „центры принятия решений“ в ряде государств. Я понимаю, что он имеет в виду Киев, Варшаву, Вильнюс. Я пессимист и я считаю, что он действительно принял решение и дал соответствующей бригаде ракетных войск Беларуси соответствующий приказ. У меня сомнений нет, <...> потому что этот человек болен», — добавил оппозиционер.

При том, отметил политик, в Минске уже расширили список целей для своих провокаций.

«Лукашенко [уже назвал] гораздо шире палитру потенциальных целей для таких провокаций на территории Беларуси. Он говорит, что Украина якобы хочет обстрелять Гомель, Мозырь, Мозырский НПЗ, Лунинец, Брест. Он пытается как бы белорусов предупредить — если что, то это они сами виноваты. <...> Нельзя недооценивать Лукашенко в этом смысле», — резюмировал Латушко.

Ранее сегодня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в Союзном государстве создана единая армия и что он «давно определил» участие Беларуси в войне РФ против Украины, которую кремлевская пропаганда называет «специальной военной операцией».

Об этом Лукашенко сказал, выступая по случаю дня формально имеющейся независимости Беларуси в воскресенье, 3 июля.

Лукашенко также заявил, что в первый день нападения России на Украину он якобы сказал, что белорусы «никому не позволят стрелять в спину русскому человеку».

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