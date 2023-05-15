В беларусской оппозиции рассказали, чем может быть болен Лукашенко 15 мая, 16:48 Александр Лукашенко в Москве, 9 мая (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

У беларусского диктатора Александра Лукашенко может быть инфекционно-аллергический миокардит. Об этом заявил в обращении заместитель главы Объединенного переходного кабинета Беларуси, руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко.

Латушко со ссылкой на источники также заявил, что у Лукашенко могут быть проблемы с ногами, в частности, с коленным суставом, который «требует оперативного решения», а также проблемы с позвоночником.

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Инфекционно-аллергический миокардит — заболевание сердечной мышцы, которое вызывают инфекции, в частности, грипп.



Александр Лукашенко присутствовал на параде в Москве 9 мая, но не смог пройти несколько сотен метров к месту возложения цветов вместе с российским диктатором Путиным и вызванными в Москву президентами Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, а также премьером Армении. Также на его руке заметили бинт, а по возвращении из Москвы он неожиданно не выступил с традиционной речью на площади Победы.



Издание Зеркало обратило внимание, что Лукашенко с мая значительно реже появляется на публике.



Позже заместитель председателя комитета госдумы России «по делам СНГ» Константин Затулин заявил, что Лукашенко «просто заболел».