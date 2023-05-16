«Эта история играет нам на руку». Между тремя потенциальными преемниками Лукашенко началась суета — Денисенко о болезнях узурпатора 16 мая, 14:50 NV Премиум Белорусский узурпатор Лукашенко (Фото:Press Service of the President of the Republic of Belarus/Handout via REUTERS)

Украинская разведка подтвердила, что у белорусского узурпатора Александра Лукашенко есть проблемы со здоровьем.

Как они или смерть диктатора отразятся на войне России против Украины, в эфире Radio NV рассказал руководитель Украинского института будущего Вадим Денисенко.

Вадим Денисенко руководитель Украинского института будущего

Судя по всему, у него есть определенные проблемы со здоровьем. Ходят разные слухи, не будем их пересказывать. Просто визуально видно, что он очень сдал, у него какая-то проблема. Будет ли это смертельной проблемой, сказать пока очень тяжело.

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Но Лукашенко не может не понимать, как только он заболел, как только у него появились определенные проблемы, как в тот же момент начали делить шкуру неубитого медведя. То есть уже начали делить его наследство, начали делить Беларусь.

Мы должны понимать, что по состоянию на сегодняшний день есть три реальных претендента на пост президента или руководителя Беларуси. Точнее после условной смерти Лукашенко.