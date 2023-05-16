«Эта история играет нам на руку». Между тремя потенциальными преемниками Лукашенко началась суета — Денисенко о болезнях узурпатора

16 мая, 14:50
NV Премиум
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Белорусский узурпатор Лукашенко (Фото:Press Service of the President of the Republic of Belarus/Handout via REUTERS)

Белорусский узурпатор Лукашенко (Фото:Press Service of the President of the Republic of Belarus/Handout via REUTERS)

Украинская разведка подтвердила, что у белорусского узурпатора Александра Лукашенко есть проблемы со здоровьем.

Как они или смерть диктатора отразятся на войне России против Украины, в эфире Radio NV рассказал руководитель Украинского института будущего Вадим Денисенко.

Вадим Денисенко

руководитель Украинского института будущего

Судя по всему, у него есть определенные проблемы со здоровьем. Ходят разные слухи, не будем их пересказывать. Просто визуально видно, что он очень сдал, у него какая-то проблема. Будет ли это смертельной проблемой, сказать пока очень тяжело.

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Но Лукашенко не может не понимать, как только он заболел, как только у него появились определенные проблемы, как в тот же момент начали делить шкуру неубитого медведя. То есть уже начали делить его наследство, начали делить Беларусь.

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Мы должны понимать, что по состоянию на сегодняшний день есть три реальных претендента на пост президента или руководителя Беларуси. Точнее после условной смерти Лукашенко.

Редактор: Юлия Козина

Теги:   Беларусь Александр Лукашенко Украина-Беларусь Радио NV Война России против Украины наступление из Беларуси Лукашенко здоровье

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