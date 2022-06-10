«Не факт, что я с автоматом буду бегать». Диктатор Лукашенко призвал чиновников не допустить повторения «украинского сценария» — видео 10 июня, 15:38 Цей матеріал також доступний українською Диктатор Лукашенко (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил чиновникам, что если в Беларуси повторится «украинский сценарий», то «не факт», что он будет «бегать с автоматом».

Видео с выступлением диктатора опубликовал в Telegram близкий к Лукашенко канал Пул Первого.

«Если мы не сделаем вывод из того, что произошло в 2020 и после, мы сделаем большой шаг к украинским событиям. Но нам будет труднее, чем Украине. Я вас не пугаю — вы же знаете, что я просто так не говорю. Боюсь, чтоб это с нами не произошло», — сказал он.

Видео дня

Диктатор заявил, что не факт, что он с автоматом будет бегать.

«Дорогие мои, не дай Бог начнется какая-то заварушка, вы же понимаете, что мы (власть. — ред.) пойдем впереди. И не факт, что я с автоматом вот тут буду бегать — вы побежите впереди. Вы этого хотите? Я нет», — сказал он.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.