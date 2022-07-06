«Он боится контрнаступления Украины». Лукашенко ведет себя так же нерационально, как и россияне — основатель Беларускі Гаюн

6 июля, 15:11
Эксклюзив НВ
Белорусский диктатор Александр Лукашенко (Фото:REUTERS / Shamil Zhumatov)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко (Фото:REUTERS / Shamil Zhumatov)

Автор: Алексей Тарасов

Риторика диктатора Александра Лукашенко связана с его боязнью контрнаступления Украины и в ней не стоит отслеживать рациональность, как и в российской, рассказал Радио НВ Антон Мотолько, белорусский активист, основатель проектов MotolkoHelp и Беларускі Гаюн.

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 — Вы следите за передвижением техники на территории Беларуси, имею в виду военную технику. Что вы там сейчас видите?

— Сейчас, как бы странно это ни звучало, довольно спокойный период. После того как в самом конце марта — в начале апреля из северных областей Украины вышли российские войска, они постепенно выходили и из Беларуси, их перебрасывали на восточный фронт. И сейчас мы можем говорить, что в Беларуси примерно до тысячи человек, наверное, это российская армия. Осталось некоторое количество Искандеров, осталось некоторое количество противовоздушных комплексов С-400, С-300 и Панцирь. И периодически мы видим единичные либо небольшими группами перемещения войск с отметками, с буквой V, что, понятно для нас, означает принадлежность к путинской армии. Но пока все относительно спокойно, насколько это может быть спокойно в текущих условиях.

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— Что касается учений, было заявление о том, что эти военные учения на границе с Украиной продлились. Что там происходит? У нас есть разные данные и о том, что там есть какие-то деревянные танки, и что белорусская армия собирает и разбирает какие-то понтонные мосты, что вы об этом знаете?

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— Все верно, есть и деревянные танки, и понтонами занимаются. Это учения, которые запустили примерно в начале мая и примерно каждую неделю их продлевают еще на одну неделю. Это такие учения без финального окончания.

— Извините, что перебиваю, мы такое уже видели в самом начале широкомасштабного вторжения, когда говорили, что все, сейчас учения завершаются и будут отводить войска. А потом началось то, что началось. Можем ли мы прогнозировать такую же ситуацию, по вашему мнению?

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Теги:   Россия Беларусь Александр Лукашенко Украина Российско-украинская война Радио НВ Война России против Украины

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