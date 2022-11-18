Лукашенко благодарит бога за уход McDonald’s из Беларуси: У нас что, булочку не могут разрезать и впихнуть кусочек мяса? 18 ноября, 15:02 Александр Лукашенко (Фото:REUTERS/Didor Sadulloev)

Диктатор Александр Лукашенко прокомментировал уход McDonald’s из Беларуси, поблагодарив за это бога.

Видео с заявлением Лукашенко опубликовал Telegram-канал Пул Первого.

«Некоторые, особенно среди молодежи и, пожалуй, среднего возраста, а может, и старшего, стали ахать и охать: „Ах, McDonald’s идет“. Я думаю: слава тебе господи, что хоть идет. У нас что, булочку пополам не могут разрезать и впихнуть в эти две половинки кусочек мяса, картофеля и салата? Господи, кто это потребляет, не знаю», — сказал Лукашенко.

Видео дня

11 ноября стало известно, что белорусские McDonald’s начнут работать под брендом Вкусно — и точка. На данный момент в Беларуси работают 25 ресторанов McDonald’s в шести городах, в год они обслуживали до 10 млн посетителей.

Вкусно — и точка выкупила российский бизнес McDonald’s в мае. До этого она была одним из франчайзи американской компании. Первые рестораны под новым брендом открылись в РФ 12 июня.

McDonald’s решил полностью уйти из РФ в мае, хотя рестораны в стране-агрессоре были закрыты еще в марте.