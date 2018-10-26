Лукашенко: Беларусь скорее приедет в Украину на комбайнах и тракторах, чем на танках

Президент Беларуси Александр Лукашенко исключил военное вмешательство Минска на территории Украины.
Об этом он заявил 26 октября на пленарном заседании I Форума регионов Беларуси и Украины, который проходит в Гомеле при участии президента Украины Петра Порошенко.
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"Если мы и придем с севера к вам, я хочу, чтобы это военные некоторые услышали в Украине, то мы придем на комбайнах, тракторах, на троллейбусах и автобусах. Мы никогда не придем к вам на танках", - заявил Лукашенко.
Лукашенко также подтвердил, что Беларусь готова помочь урегулировать конфликт между Украиной и Россией. По его словам, эту проблему должны решить "три славянских народа", а "не европейцы или американцы".
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