Лукашенко: Беларусь скорее приедет в Украину на комбайнах и тракторах, чем на танках

Президент Беларуси Александр Лукашенко исключил военное вмешательство Минска на территории Украины.

Об этом он заявил 26 октября на пленарном заседании I Форума регионов Беларуси и Украины, который проходит в Гомеле при участии президента Украины Петра Порошенко.

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"Если мы и придем с севера к вам, я хочу, чтобы это военные некоторые услышали в Украине, то мы придем на комбайнах, тракторах, на троллейбусах и автобусах. Мы никогда не придем к вам на танках", - заявил Лукашенко.

Лукашенко также подтвердил, что Беларусь готова помочь урегулировать конфликт между Украиной и Россией. По его словам, эту проблему должны решить "три славянских народа", а "не европейцы или американцы".