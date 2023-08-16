Россияне признали удар по заводу шведской компании в Луцке — врут о «военном объекте» 16 августа, 22:17 Посольство РФ в Швеции выдало ложь о том, что завод SKF в Луцке, который обстреляли российскими ракетами во вторник, 15 августа, якобы был «легитимной военной целью» (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В среду, 16 августа, посольство Российской Федерации в Швеции подтвердило удар российскими ракетами по заводу компании SKF в Луцке и заявило, что он якобы был «легитимной военной целью».

Об этом говорится в заявлении посольства, опубликованном в Twitter.

Посольство страны-агрессора использовало пропагандистский штамп, которым пользуется Министерство обороны РФ о якобы поражении «ключевых предприятий военной промышленности киевского режима».

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«Не улавливаете связи? Тогда поясним: этот завод в Луцке — часть украинского ВПК, он производил подшипники для Укроборонпрома. В шведской прессе об этом факте, естественно, ни слова», — указано в комментарии.

После этого посольство РФ решило перейти на прямые угрозы с обещаниями, что, мол, так «достанется не только поставленной бандеровцам шведской технике, но и работающим на них предприятиям военно-промышленного комплекса».

В открытых источниках нет ни одного упоминания о том, что между SKF и Укроборонпромом был какой-то вид сотрудничества. На сайте самой компании говорится о том, что завод в Луцке производит конические роликоподшипники, «прежде всего для тяжелой гражданской автомобильной промышленности».

Также посольство страны-террориста РФ в Швеции ничего не сказало о трех погибших работниках завода в результате ракетного удара.

В ночь на 15 августа Россия атаковала украинские города несколькими волнами и по меньшей мере 28 крылатыми ракетами различных типов, из которых силы ПВО сбили 16. По данным Офиса президента и главы Кабмина Дениса Шмыгаля, всего в результате ночной атаки повреждены гражданские объекты в восьми регионах Украины. Четыре человека погибли (трое в Луцке, один погибший в Краматорске), по меньшей мере 16 получили серьезные ранения.



В Луцке в результате попадания ракеты погибли три человека. Глава Волынской ОГА Юрий Погуляйко отметил, что еще несколько пострадавших находятся в больнице.