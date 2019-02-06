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"Лучший за многие века". Дудь попросил Киселева дать оценку Путину и получил в ответ оду обожания

Сегодня, 13:55
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EPA

Киселев вместе с Путиным

Главный кремлевский пропагандист Дмитрий Киселев дал оценку президенту РФ Владимиру Путину в интервью видеоблогеру Юрию Дудю, назвав того "настоящим отцом" страны и признавшись в "христианской любви".

Хвалебный отзыв ретранслятора пропаганды Кремля Киселева закончился словами о том, что Путин якобы "лучший правитель России за многие века". Несмотря на это, пропагандист ушел от прямого ответа на вопрос, кто "был лучшим правителем", чем нынешний глава России.

Комментируя вопрос Юрия Дудя о том, за что можно критиковать Владимира Путина, Киселев выразил мнение о необходимости дать тому больше власти, - якобы "президент должен возглавлять правительство".

Дмитрий Киселев - российский пропагандист, являющийся одним из основных ретрансляторов повестки Кремля. В своей программе Вести недели на федеральном канале Россия-1 прибегает к прямой лжи, разжиганию ненависти по отношению к украинцам и манипуляциям.

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Теги:   Владимир Путин Дмитрий Киселев

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