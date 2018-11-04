04 ноября 2018, воскресенье

"Лучший подарок к Новому году": в РФ думают вернуть КГБ и ГАИ

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Президент РФ Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин

Активисты общественной организации «Национальный комитет+60» предложили президенту России Владимиру Путину вернуть название КГБ.

Об этом сообщило издание Znak.com.

Подобная инициатива появилось после выступления российского главы на праздновании Дня военного разведчика, где он предложил вернуть военной разведке название ГРУ — Главное разведывательное управление. 

«Однозначно архиважные аналогичные спецслужбы союзного государства Россия — Беларусь должны именоваться одинаково — КГБ. По мнению экспертов, обратное переименование КГБ, ГРУ и милиции, несомненно, получит полное одобрение россиян и нейтрализует провокации оппозиции, живущей на щедрые подачки Запада!» — заявил Путин.

Общественники также предложили переименовать ГИБДД обратно в ГАИ, сказав, что реализация пакета обратных переименований станет лучшим подарком россиянам к Новому году.

«Национальный комитет+60» - организация, созданная петербургскими общественниками для празднования 60-летия Владимира Путина в 2012 году. Однако после этого комитет не был распущен, а продолжает выступать с инициативами. 

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