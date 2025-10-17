Паспорт США впервые за 20 лет вылетел из десяти самых влиятельных в мире: какое место Украины в рейтинге

Паспорт Сингапура является самым удобным на планете, поскольку позволяет посещать без виз 193 государства мира. Украинский паспорт в этом рейтинге оказался на 33 месте из 199 стран, тогда как паспорт США впервые за 20 лет вылетел из десятки.

Об этом свидетельствуют данные нового рейтинга паспортов The Henley Passport Index, который ежегодно составляет консалтинговая компания Henley & Partners, помогающая состоятельным людям получить гражданство в «привлекательных» странах.

В ее нынешнем рейтинге самых влиятельных паспортов 199 стран ранжированы по количеству локаций, которые их граждане могут посетить без необходимости получать визы (среди 227 государств и локаций в мире).

Некоторые страны разделяют места, имея одинаковые возможности путешествий для своих граждан, поэтому в целом условная первая десятка такова:

1. Сингапур — владельцы паспорта имеют право безвизового доступа к 193 локациям в мире.

2. Южная Корея — 190 локаций

3. Япония — 189

4. Германия, Италия, Люксембург, Испания, Швейцария — 188 локаций

5. Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Ирландия, Нидерланды — 187 локаций

6. Греция, Венгрия, Новая Зеландия, Португалия, Швеция, Норвегия — 186 локаций

7. Австралия, Чехия, Мальта, Польша — 185 локаций.

8. Хорватия, Эстония, Словакия, Словения, Великобритания, ОАЭ — 184 локации

9. Канада — 183 локации

10. Латвия, Лихтенштейн — 182 локации без виз.

Украина в этом рейтинге занимает 33-е место, что на одну позицию ниже, чем в прошлом году (32 место). Владельцы украинского паспорта могут свободно путешествовать в 144 страны или локации мира.

Инфографика: The Henley Passport Index

Паспорт гражданина России — на 50-й позиции (114 локаций).

США впервые за два десятилетия — с момента основания рейтинга в 2006 году — выпали из десятки самых влиятельных паспортов мира, подчеркивает The Guardian. Издание напоминает, что только в прошлом году США занимали седьмое место, а еще десять лет назад владельцы американских паспортов возглавляли список самых влиятельных удостоверений в мире. В текущем рейтинге Henley Passport Index паспорт США занимает 12 место в мире и делит его с Малайзией.

The Economist добавляет, что азиатские страны доминируют в верхней части списка. Сингапур лидирует четвертый год подряд, ведь его граждане имеют безвизовый доступ к 193 из 227 направлений. Тогда как в тройку лидеров вместе с сингапурским паспортом вошли Южная Корея (190) и Япония (189). Семь членов Европейского Союза делят пятое место.

Инфографика: Economist / The Henley Passport Index

Ниже всего в списке оказались паспорта Афганистана, Сирии и Ирака, граждане которых могут путешествовать без виз только в 24, 26 и 29 мест на планете соответственно.

Великобритания возглавляла рейтинг в 2015-м, однако сейчас является лишь восьмой. Ослабление американского и британского паспортов The Economist объясняет зеркальными мерами в ответ на действия Вашингтона и Лондона: «Когда богатые страны ужесточают свои правила въезда, они ограничивают мобильность собственных граждан, поскольку другие [государства] отвечают тем же».

Издание также приводит график изменений во влиятельности паспортов некоторых западных стран за последние 10 лет.

Инфографика: Economist / The Henley Passport Index

Китай, наоборот, резко поднялся в рейтинге за десятилетие — с 94-го места в 2015 году до 64-го в этом году.

Между тем американцы все больше стремятся получить паспорта других стран мира, пишет The Economist. Привлекательными для состоятельных граждан США остаются схемы «золотой визы» или «золотого паспорта», которые предоставляют право на проживание или гражданство в обмен на значительные инвестиции в ту или иную страну.

По данным Henley & Partners, именно американцы сейчас составляют основную часть их клиентов — больше, чем владельцы турецких, индийских, китайских и британских паспортов вместе взятых (следующие четыре позиции клиентов по уровню спроса на новое гражданство) .

По состоянию на конец сентября 2025 года количество заявок от американцев уже было на 67% выше, чем общее количество в 2024 году, которое в свою очередь было на 60% выше, чем годом ранее. Больше всего граждан США привлекают паспорта европейских и карибских стран, также растет интерес к Новой Зеландии, объясняют авторы рейтинга.