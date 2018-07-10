10 июля 2018, вторник

"Лучшее футбольное событие лета". Мир ликует в связи со спасением детей из пещеры в Таиланде

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Юношеская команда Дикие кабаны (архивное фото)
Фото Facebook

Юношеская команда Дикие кабаны (архивное фото)

Спасательная операция в Таиланде, где наконец были вызволены из затопленной пещеры все 12 юных футболистов и их тренер, объединила весь мир.

И если на протяжении последних 18 дней - с 23 июня, когда команда исчезла в пещере – планета с тревогой следила за поиском и спасением детей, а лучшие дайверы всего мира отправились на помощь тайским аквалангистам, то 10 июля успех сложнейшей операции принес всеобщее ликование.

Мировые лидеры и знаменитости, известные футбольные клубы, участники спасательной операции высказывают в соцсетях свою радость в связи со счастливым исходом спасательной миссии.

Британский премьер Тереза Мэй отметила, что "рада видеть успешное спасение оказавшихся в ловушке в пещерах Таиланда". "Мир наблюдал и будет приветствовать храбрость всех вовлеченных", - подчеркнула она. 

Порадовалась за спасенных и премьер Исландии Катрин Якобсдоуттир: "Сегодня надежда, сострадание и мужество победили. Самые теплые пожелания и скорейшего выздоровления всем вам, отважные мальчики, от ваших друзей из Исландии".

В числе первых успех спасательной операции в Таиланде отметил президент США Дональд Трамп. "От имени Соединенных Штатов поздравляею тайские военно-морские силы и всех с успешным спасением 12 мальчиков и их тренера из коварной пещеры в Таиланде. Какой прекрасный момент - все на свободе, отличная работа!", - написал американский лидер в своем Twitter.

Свое восхищение мужеством детей и их спасателей выразил также Штефан Зайберт, официальный спикер немецкого правительства и канцлера Ангелы Меркель.

"Чрезвычайно много поводов для восхищения: упорством храбрых ребят и их тренера, а также способностями и решимостью их спасателей", - написал Зайберт.

Ко всеобщему ликованию примкнул и премьер-министр Бутана Церинг Тобгай. "Бутан празднует спасение тринадцати Диких кабанов [название спасенной футбольной команды]. Поздравляем Таиланд! Ураа!", - написал он.

Британский футбольный клуб Манчестер Юнайтед добавил к своей радости за спасенных юных спортсменов еще и приглашение посетить знаменитый стадион Олд Траффорд, отметив что это было бы "большой честью" для клуба.

При этом многие также скорбят о погибшем военном ныряльщике Самане Кунане, который заплатил жизнью за подготовку спасения детей – 6 июня он доставлял в пещеру кислородные баллоны и задохнулся, возвращаясь к выходу из пещеры.

В частности, о нем идет речь в сообщении на официальной странице Twitter футбольного клуба Рома, который называет спасение юных футболистов  и их тренера "лучшей футбольной новостью лета".

"Наши мысли - с семьей бывшего моряка Военно-морских сил Таиланда, дайвера Самана Кунана, который умер после доставки кислорода мальчикам. Настоящий герой", - говорится также в сообщении ФК Рома.

Кроме того, о погибшем военном дайвере скорбит королевская семья Испании. "Наше восхищение и признание испанскому дайверу Фернандо Райгалю, который неустанно трудился в ходе незабываемого спасения. Также - светлая память для Самана Кунана, добровольца, умершего в процессе работ", - говорится в сообщении на официальной странице Twitter испанского монаршьего дома.

Радость в связи с грандиозным успехом спасательной операции выразил также известный изобретатель Илон Маск, руководитель компаний Tesla и SpaceX. Ранее он доставил в Таиланд мини-субмарину, срочно сделанную его инженерами в качестве альтернативного варианта спасения мальчиков.

"Поздравляю выдающуюся спасательную команду! - написал Маск. - Не устаю удивляться мужеству, стойкости и упорству детей и команд дайверов в Таиланде. Человеческий характер в его лучшем виде".

 А Военно-морские силы Таиланда, чьи дайверы взяли на себя самую сложную часть спасательной операции (40 из 90 участвовавших в ней аквалангистов были тайскими "морскими котиками"), называют ее успех "чудом".

"Мы не уверены, чудо ли это, наука ли или что-то еще. Все тринадцать Диких кабанов наконец вышли из пещеры", - говорится в сообщении ВМС Таиланда в Facebook.

Все 12 спасенных мальчиков и их тренер доставлены в больницу, где проходят медицинские обследования. И хотя врачи обнаружили признаки инфекции у всех спасенных детей, их общее состояние остается хорошим.

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