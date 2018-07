"Лучшее футбольное событие лета". Мир ликует в связи со спасением детей из пещеры в Таиланде

Спасательная операция в Таиланде, где наконец были вызволены из затопленной пещеры все 12 юных футболистов и их тренер, объединила весь мир.

И если на протяжении последних 18 дней - с 23 июня, когда команда исчезла в пещере – планета с тревогой следила за поиском и спасением детей, а лучшие дайверы всего мира отправились на помощь тайским аквалангистам, то 10 июля успех сложнейшей операции принес всеобщее ликование.

Мировые лидеры и знаменитости, известные футбольные клубы, участники спасательной операции высказывают в соцсетях свою радость в связи со счастливым исходом спасательной миссии.

Британский премьер Тереза Мэй отметила, что "рада видеть успешное спасение оказавшихся в ловушке в пещерах Таиланда". "Мир наблюдал и будет приветствовать храбрость всех вовлеченных", - подчеркнула она.

Delighted to see the successful rescue of those trapped in the caves in Thailand. The world was watching and will be saluting the bravery of all those involved. 10 июля 2018 г.

Порадовалась за спасенных и премьер Исландии Катрин Якобсдоуттир: "Сегодня надежда, сострадание и мужество победили. Самые теплые пожелания и скорейшего выздоровления всем вам, отважные мальчики, от ваших друзей из Исландии".

Today, hope, compassion, and courage has won. Warmest wishes for a speedy recovery to all of you brave boys from your friends in Iceland. #ThaiCaveRescue — Katrín Jakobsdóttir (@katrinjak) 10 июля 2018 г.

В числе первых успех спасательной операции в Таиланде отметил президент США Дональд Трамп. "От имени Соединенных Штатов поздравляею тайские военно-морские силы и всех с успешным спасением 12 мальчиков и их тренера из коварной пещеры в Таиланде. Какой прекрасный момент - все на свободе, отличная работа!", - написал американский лидер в своем Twitter.

On behalf of the United States, congratulations to the Thai Navy SEALs and all on the successful rescue of the 12 boys and their coach from the treacherous cave in Thailand. Such a beautiful moment - all freed, great job! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 июля 2018 г.

Свое восхищение мужеством детей и их спасателей выразил также Штефан Зайберт, официальный спикер немецкого правительства и канцлера Ангелы Меркель.

"Чрезвычайно много поводов для восхищения: упорством храбрых ребят и их тренера, а также способностями и решимостью их спасателей", - написал Зайберт.

Was für eine wunderbare Nachricht aus #Thailand! So vieles zu bewundern: der Durchhaltewille der tapferen Jungs und ihres Trainers, das Können und die Entschlossenheit der Retter. — Steffen Seibert (@RegSprecher) 10 июля 2018 г.

Ко всеобщему ликованию примкнул и премьер-министр Бутана Церинг Тобгай. "Бутан празднует спасение тринадцати Диких кабанов [название спасенной футбольной команды]. Поздравляем Таиланд! Ураа!", - написал он.

Bhutan celebrates the rescue of the thirteen Wild Boars. Congratulations Thailand!

Hooyah!!!#ThailandCaveRescue — Tshering Tobgay (@tsheringtobgay) 10 июля 2018 г.

Британский футбольный клуб Манчестер Юнайтед добавил к своей радости за спасенных юных спортсменов еще и приглашение посетить знаменитый стадион Олд Траффорд, отметив что это было бы "большой честью" для клуба.

При этом многие также скорбят о погибшем военном ныряльщике Самане Кунане, который заплатил жизнью за подготовку спасения детей – 6 июня он доставлял в пещеру кислородные баллоны и задохнулся, возвращаясь к выходу из пещеры.

В частности, о нем идет речь в сообщении на официальной странице Twitter футбольного клуба Рома, который называет спасение юных футболистов и их тренера "лучшей футбольной новостью лета".

"Наши мысли - с семьей бывшего моряка Военно-морских сил Таиланда, дайвера Самана Кунана, который умер после доставки кислорода мальчикам. Настоящий герой", - говорится также в сообщении ФК Рома.

The best football news of the summer – ALL 12 young Thai players and their coach have been rescued after being trapped in a cave in Thailand for two weeks.



Our thoughts are with the family of ex-Navy SEAL diver Saman Kunan who died after delivering the boys oxygen. A real hero pic.twitter.com/UKW5tXfGei — AS Roma English (@ASRomaEN) 10 июля 2018 г.

Кроме того, о погибшем военном дайвере скорбит королевская семья Испании. "Наше восхищение и признание испанскому дайверу Фернандо Райгалю, который неустанно трудился в ходе незабываемого спасения. Также - светлая память для Самана Кунана, добровольца, умершего в процессе работ", - говорится в сообщении на официальной странице Twitter испанского монаршьего дома.

Nuestra admiración y reconocimiento al buzo español Fernando Raigal, que ha trabajado sin descanso en un rescate memorable. También nuestro recuerdo para Sanan Gunan, voluntario fallecido en los trabajos. #ThaiCaveRescue #ThaiRescueMission @MFAThai — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) 10 июля 2018 г.

Радость в связи с грандиозным успехом спасательной операции выразил также известный изобретатель Илон Маск, руководитель компаний Tesla и SpaceX. Ранее он доставил в Таиланд мини-субмарину, срочно сделанную его инженерами в качестве альтернативного варианта спасения мальчиков.

"Поздравляю выдающуюся спасательную команду! - написал Маск. - Не устаю удивляться мужеству, стойкости и упорству детей и команд дайверов в Таиланде. Человеческий характер в его лучшем виде".

Great news that they made it out safely. Congratulations to an outstanding rescue team! — Elon Musk (@elonmusk) 10 июля 2018 г.

А Военно-морские силы Таиланда, чьи дайверы взяли на себя самую сложную часть спасательной операции (40 из 90 участвовавших в ней аквалангистов были тайскими "морскими котиками"), называют ее успех "чудом".

"Мы не уверены, чудо ли это, наука ли или что-то еще. Все тринадцать Диких кабанов наконец вышли из пещеры", - говорится в сообщении ВМС Таиланда в Facebook.

Все 12 спасенных мальчиков и их тренер доставлены в больницу, где проходят медицинские обследования. И хотя врачи обнаружили признаки инфекции у всех спасенных детей, их общее состояние остается хорошим.

Смотрите также