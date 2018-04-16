Лучше его просто нет. В России всерьез обсуждают вечное правление Путина

Российский президент Владимир Путин может остаться у власти пожизненно – такой тезис стал все чаще звучать в высказываниях российских политиков и публичных персон. В свою очередь, российские оппозиционеры и западные СМИ также считают вероятным, что в законодательство РФ могут внести изменения, которые сделают легитимным бессменное пребывание у власти нынешнего российского президента.

Путин был переизбран на четвертый президентский срок 18 марта. Согласно итогам выборов, он набрал 76,69% голосов. Второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин, у него 11,77%, третий результат показал Владимир Жириновский (ЛДПР) - 5,65%.

Сейчас российская Конституция запрещает занимать пост президента РФ более двух сроков подряд.

Кто поддержал "бессменного" Путина

Идею вечного правления Путина недавно поддержал руководитель Чечни Рамзан Кадыров. В интервью агентству Интерфакс, обнародованном 13 апреля, он заявил, что изменение Конституции с такой целью "нужно в интересах народа".

"Пока нынешний президент во здравии, мы не должны думать о другом главе государства. Есть президент Путин и все! Сейчас Путину нет альтернативы! – подчеркнул Кадыров. - Конечно, у нас есть достойные люди, но если мы хотим лучшего, то лучше Путина сейчас просто нет, я такого не вижу! Поэтому я считаю, что мы тоже можем принять решение о продлении сроков полномочий главы государства, не ограничиваться двумя. Почему Китай может, Германия может, а мы нет?!"

Если мы хотим сохранить свое "я" как государство, свою культуру, религию, то мы должны стеной встать за президента

По словам Кадрова, при этом не стоит ждать инициативы от Путина - российский народ, Совет Федерации РФ, Госдума и другие государственные институты "должны инициировать и принять такое решение, собрать подписи и вынести на всенародный референдум".

"Если этого требует время, если это нужно для интересов России, нашего народа, почему мы должны ограничивать, оглядываться на кого-то? Закон кто придумывает? Конституцию кто принимает? Народ! – убежден Кадыров. - Если мы хотим сохранить свое "я" как государство, свою культуру, религию, то мы должны стеной встать за президента, так как альтернативы ему нет!"

Он также высказал уверенность, что россияне поддержали бы такое решение.

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Кроме того, в марте о возможном бессменном правлении Путина заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, занявший третье место по итогам голосования.

Свою идею Жириновский озвучил лично Путину во время встречи российского лидера с другими кандидатами 18 марта, вскоре после завершения голосования на выборах президента.

После этой встречи о своей идее Жириновский рассказал журналистам – он предлагает заменить должность президента РФ на коллективный управленческий орган во главе с единоличным руководителем.

"За эти шесть лет [текущего срока Путина] обязательно будут изменения, я так думаю, - заявил Жириновский. - Будет государственный совет, человек 30 – лучшие губернаторы, министры, депутаты, сенаторы, и его руководитель будет исполнять обязанности президента", - сказал Жириновский.

"Поменять его мы не дадим", - заявила о Путине главред Russia Today Маргарита Симоньян / Фото EPA

При этом он подчеркнул, что в таком случает не понадобится проводить президентские выборы, а больше прав будет у парламента. В качестве примера Жириновский привел систему правления в Китае, где руководитель КНР Си Цзиньпин недавно получил легитимное право оставаться у власти до конца жизни.

Вскоре после выборов уверенность в том, что Путин останется бессменным руководителем России на долгие годы, выразила и главный редактор российского пропагандистского телеканала Russia Today Маргарита Симоньян.

"Раньше он был просто наш президент и его можно было поменять. А теперь он наш вождь. И поменять его мы не дадим", - написала Симоньян в своем Twitter.

Мандат на все: что говорят западные СМИ и оппозиция России

Высокая вероятность бессрочного пребывания Путина у власти в России получила широкое освещение в западных СМИ, написавших об этом в первые недели после выборов президента 18 марта.

Переизбрание Путина делает его на шаг ближе к пожизненному президентству – с таким заголовком вышел материал во влиятельной американской газете The Washington Post.

Как пишет издание, некоторые из самых видных соратников Путина – включая Жириновского и Симоньян – быстро сигнализировали о том, что считают его победу на выборах мандатом для чего-то большего, чем шестилетний срок: положения "лидера российского народа, поднявшегося выше политики в то время, когда самому существованию страны угрожает агрессивный Запад".

Большинство наблюдателей делают ставку на то, что Путин выберет преемника, но одновременно создаст для себя новую должность

"Дорога к пожизненному президентскому правлению или другому виду бессменной должности в качестве лидера страны открылась", - приводит The Washington Post мнение российского политолога Констатина Гаазе, эксперта Московского центра Карнеги, оценившего таким образом победу Путина на выборах.

В свою очередь, швейцарское издание Tages-Anzeiger в статье Пожизненное [президентство] для Путина? озвучило наиболее вероятный сценарий вечного правления Путина.

"Большинство наблюдателей делают сегодня ставку на то, что Путин выберет себе преемника, но одновременно создаст для себя новую должность, на которой он сможет осуществлять действительную власть", - пишет Tages-Anzeiger.

Издание также указывает, что госсистема в России сегодня основывается исключительно на личности Путина, а его роль "спасителя России" делает невозможной последовательную передачу власти.

Такую реальность констатируют и многие российские оппозиционеры. "Путин получил карт-бланш и на пожизненное правление – это совершенно очевидно", - заявил 22 марта в эфире Радио Свобода Лев Шлосберг, российский политик, правозащитник, член партии Яблоко.

По его мнению, Путин может инициировать отмену выборов, и большая часть российского общества с этим согласится.

"Может предложить любые совершенно безумные вещи, связать это с собой - как с главным охранителем страны, как командиром гарнизона осажденной крепости, - и люди, запертые в этой осажденной крепости, проголосуют за то, что предлагает командир", - полагает Шлосберг.

Путин получил карт-бланш на пожизненное правление, считает российский оппозиционный политик Лев Шлосберг / Фото EPA

Более 70%, которые набрал на выборах Путин – это "мандат на все", включая самые радикальные изменения Конституции РФ, считает российский оппозиционер и общественный деятель Леонид Гозман.

В эфире телеканала Настоящее время он озвучил два наиболее вероятных сценария продления власти российского президента: это отмена предельного срока пребывания у власти или создание органа, который возглавит Путин и который получит верховную власть в стране.

Клуб "вечных" президентов

В случае если Владимир Путин проведет на своем посту еще 6 лет, суммарный срок его доминирования в российской политике составит 24 года, в то время как советский диктатор Иосиф Сталин находился у власти 29 лет. Путин уже управляет Россией 18 лет, включительно с премьерским сроком.

В случае, если Путин получит право управлять Россией бессрочно, он войдет в немногочисленную группу руководителей стран, уже имеющих такую возможность де-факто либо юридически. Среди них, в частности:

Лидер Азербайджана Ильхам Алиев – 11 апреля 2018 года Алиев был переизбран на новый семилетний президентский срок, четвертый подряд. 15 лет назад он сменил на этом посту своего отца. Конституция Азербайджана позволяет Алиеву баллотироваться без ограничений.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев – первый и пока бессменный лидер Казахстана выиграл уже три президентские кампании, после того как в 1995 году его полномочия были продлены на референдуме до 2000 года. В нынешнем году в парламенте Казахстана был зарегистрирован законопроект о статусе Совета безопасности страны, где за первым президентом предложено закрепить право быть пожизненным председателем Совбеза. Кроме того, этот орган предлагают наделить широкими полномочиями.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко – руководит страной с 1994 года. Белоруская Конституция раньше разрешала занимать должность президента не более двух пятилетних сроков подряд. Однако в октябре 2004 года по инициативе Лукашенко в Беларуси провели референдум о внесении поправок в Основной закон, в том числе сняли ограничение на количество президентских сроков.

Лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов – управляет государством с 2007 года, последний раз был переизбран на пост президента в 2017 году. Конституция Туркменистана разрешает ему баллотироваться неограниченное число раз.

Руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон - 65-летний политик носит титул "основателя мира и национального единства - лидера нации". Находится у власти в Таджикистане с 1994 года. В 2016 году по итогам референдума в Конституцию Таджикистана внесли поправки, которые сняли ограничения для Рахмона в праве баллотироваться на пост президента.

Председатель Китайской Народной республики Си Цзиньпин – в 2018 году получил право навечно остаться руководителем Китая. Правящая компартия КНР убрала из конституции страны положение, ограничивающее полномочия главы государства двумя пятилетними сроками. Си Цзиньпин управляет КНР с 2013 года.

Руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын – возглавляет Трудовую партию Кореи и является верховным лидером КНДР с 2011 года. Сменил на этом посту своего умершего отца Ким Чен Ира. Законодательство КНДР не предусматривает возможности сменить лидера страны.