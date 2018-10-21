Лоукостер Ryanair осудили за игнорирования расизма среди пассажиров

Бортпроводники компании не смогли защитить пассажирку от обидных высказываний со стороны другого пассажира

Авиакомпанию Ryanair осудили за то, что она не сняла с рейса мужчину, который неэтично высказывался в адрес другой пассажирки.

Об этом сообщает ВВС.

Так, мужчина на борту самолета рейсом Барселона-Лондон, услышав от женщины рядом английский с ямайским акцентом, сказал: "Не говори со мной на иностранном языке, ты, тупая отвратительная корова". Также он угрожал столкнуть ее, поскольку 77-летняя женщина из-за болезни не могла достаточно быстро освободить пассажиру место для прохода.

Видео конфликта снял и опубликовал в Facebook один из пассажиров.

Пользователи соцсети обвинили Ryanair в том, что бортпроводники не смогли защитить пассажирку и не сняли мужчину с рейса. Авиакомпания уже отметила, что больше не допустит такого поведения.

Об инциденте сообщили в британскую полицию.