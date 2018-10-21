21 октября 2018, воскресенье

Лоукостер Ryanair осудили за игнорирования расизма среди пассажиров

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Бортпроводники компании не смогли защитить пассажирку от обидных высказываний со стороны другого пассажира

Бортпроводники компании не смогли защитить пассажирку от обидных высказываний со стороны другого пассажира

Авиакомпанию Ryanair осудили за то, что она не сняла с рейса мужчину, который неэтично высказывался в адрес другой пассажирки.

Об этом сообщает ВВС.

Так, мужчина на борту самолета рейсом Барселона-Лондон, услышав от женщины рядом английский с ямайским акцентом, сказал: "Не говори со мной на иностранном языке, ты, тупая отвратительная корова". Также он угрожал столкнуть ее, поскольку 77-летняя женщина из-за болезни не могла достаточно быстро освободить пассажиру место для прохода.

Видео конфликта снял и опубликовал в Facebook один из пассажиров.

Пользователи соцсети обвинили Ryanair в том, что бортпроводники не смогли защитить пассажирку и не сняли мужчину с рейса. Авиакомпания уже отметила, что больше не допустит такого поведения.

Об инциденте сообщили в британскую полицию.

Журнал Новое Время №38

Тема номера — Спецназ Кремля. Российское ГРУ превратилось в монстра с многомиллиардным бюджетом, который смешит мир нелепым поведением своих «шпионов».

Читать журнал онлайн
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове