Главой Палаты депутатов Италии стал поклонник Путина 14 октября, 18:38 Лоренцо Фонтана (Фото:REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

В Италии в пятницу, 14 октября, главой нижней палаты парламента (Палаты депутатов) избрали правоцентристского политика от Лиги Лоренцо Фонтану. Об этом сообщает Rai News.

Нового председателя Палаты поддержали 222 человека, среди которых представители партии Джорджи Мелони Братья Италии. Мелони, которая, как ожидается, станет премьер-министром Италии, поздравила Фонтану с избранием.



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Как пишет La Repubblica, Фонтана с 2009 по 2018 годы был депутатом Европарламента, занимал посты министра по делам семьи и людей с инвалидностью (2018−2019 годы) и министра по европейским делам (с июля по сентябрь 2019 года) в правительстве Джузеппе Конте. Издание называет политика ультраконсервативным традиционалистом и отмечает, что он является убежденным католиком и выступает против абортов и гражданских союзов однополых пар.

Депутат Демократической партии Лиа Квартапелле обвинила Фонтану в том, что в 2014 году он ездил в качестве «наблюдателя» на фейковый референдум в оккупированном Россией Крыму по приглашению российского посла. По ее словам, политик «видит в путинской России вдохновляющую модель общества» и выступал за отмену санкций против России после вторжения страны-агрессора в Крым, пишет La Stampa. Также Фонтана положительно отзывался о премьере Венгрии Викторе Орбане и сотрудничал с бывшей кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен.

FT пишет, что Фонтана называл путинскую Россию «светом для Запада» и утверждал, что крымчане после оккупации «вернулись на родину».

25 сентября в Италии прошли досрочные парламентские выборы, по результатам которых победу одержала правая коалиция, состоящая из трех партий: Братья Италии, Лига и Вперед, Италия. Ожидается, что Мелони — лидер первой из политсил, которая набрала около 25% голосов, — возглавит самое правое правительство в истории послевоенной Италии.