Об этом 7 ноября написала The Washington Post со ссылкой на несколько источников.

В частности, с изданием согласился общаться политический консультант Алекс Брюзевиц, который курировал предвыборную кампанию действующего президента США Дональда Трампа в 2024 году, а также еще три человека, пожелавшие сохранить анонимность. Двое из трех заявили, что они платили Лори Лумер непосредственно за публикацию политических заметок на ее аккаунте в X с почти 2 млн подписчиков. Третий собеседник сказал, что «наблюдал» за клиентами, которые платили Лумер.

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Электронные письма с банковскими транзакциями и выписка из банковского перевода, с которыми ознакомилась The Washington Post, свидетельствуют о четырех платежах на общую сумму более 60 тыс. долларов, отправленных Лоре Лумер и зарегистрированной на ее имя компании King Breaker Media в мае 2025 года.

Назначение платежей в документах не указано, однако два осведомленных собеседника заявили, что это были платежи именно за политические публикации.

Что касается Алекса Брюзевица, то он в интервью The Post рассказал, что в 2025 году платил Лоре Лумер за публикации в Х. Брюзевиц уточнил, что деньги перечислялись через его фирму по политическому консалтингу X Strategies (своих клиентов он не назвал).

Ранее на этой неделе Брюзевиц опубликовал в X обвинения в отношении проплаченных публикаций Лоры Лумер.

Сама Лумер в комментарии The Post опровергла, что ей платят за публикации в соцсетях. Что касается обвинений Брюзевица, то она сказала, что он заплатил за «написание для него исследовательского документа на одну страницу» и дальнейшее распространение этого исследования — в виде публикации в Х «или, возможно, в виде статьи».

Двое людей сказали, что Лумер берет за публикацию в X от 3 до 5 тыс. долларов, «а иногда и больше». Блогерка это также опровергла и сказала, что у нее нет фиксированных цен на консалтинговые услуги.

20 июля 2026 года Лора Лумер, ранее известная своими ультраправыми взглядами и распространением российских нарративов, опубликовала в Х видео прибытия в Киев и подписала его: «Я не в России, потому что я не пропагандистка».

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Лора Лумер также публично признала, что на протяжении многих лет находилась под влиянием российской пропаганды, касающейся войны РФ против Украины.

23 июля Лора Лумер взяла интервью у президента Украины Владимира Зеленского. Встреча состоялась в Мариинском дворце.

27 июля Лумер заявила, что США должны предоставить Украине ракеты для систем ПВО Patriot. В частности, в публикации в X она рассказала, как во время визита в Украину несколько раз спускалась в укрытие из-за запусков российских баллистических ракет и каждую ночь просыпалась от сирен воздушной тревоги.

В интервью Украинской правде, опубликованном 28 июля, Лора Лумер заявила, что ее взгляды на Украину изменились после личного визита и что больше всего на ее восприятие повлиял опыт пребывания в Украине во время российских ракетных атак.